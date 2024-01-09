Що можна їсти перед сном, якщо відчуваєте сильний голод: список продуктів від експерта

Що робити, якщо ввечері хочеться їсти

"Буває таке, що не можете заснути, бо "смокче в ямці", потрібно щось перекусити. Наприклад, коли ви дуже рано повечеряли і пізно лягаєте спати. Що ж таке зʼїсти, щоб не нашкодити собі? Найкращий варіант - це нічого не їсти перед сном, повечеряли та через 3 години лягли спати не пізніше 23-ї", - радить експерт.

Саме у цей час організм починає себе відновлювати, тому так важливо вчасно лягати спати. З 23 години відновлюється печінка, з 1-3 години ночі - жовчний.

"Вночі організм наш повинен відновлюватись, а не перетравлювати їжу. Зазвичай їжа, яку ми споживаємо перетравлюється за 3-4 години, відповідно вечеряти слід о 19-20 годині, не раніше, бо потім будете голодні", - пояснює Попко.

Що не підходить для перекусу перед сном

"Рафіновані продукти, тобто які оброблені і в своєму складі не мають нічого корисного, типу: білий хліб, випічка, очищені крупи, дешеві макарони, соняшникова олія. Також - алкоголь, фастфуд, цукерки, шоколад, фрукти, варення, мед, солодкі напої, тобто все це швидкі вуглеводи", - говорить тренер.

Вони підвищують рівень глюкози і інсуліну, що заважає утворенню мелатоніну, тобто розбалансовується гормональна система організму.

"Якщо їсти такі продукти десь-колись, то це не критично, але якщо систематично і роками так харчуватись - то це не піде на користь", - застерігає експерт.

Чим краще перекушувати перед сном

"Вуглеводи бути можуть, але краще щоб це були складні вуглеводи і багаті клітковиною, а саме: овочі, зелень. Крохмалисті не рахуємо: картопля, буряк, морква, гарбуз. Або ж їсти в сирому вигляді бурячок і моркву", - каже Попко.

Правда все індивідуально, якщо вам не підходять сирі овочі, свіжі салати, тоді вам слід їх приготувати: варіть, тушкуйте, запікайте, пробуйте, який саме вид термічної обробки і які овочі підійдуть вам та що не буде викликати здуття та печії.

"Також це може бути салат, наприклад: листя салату, огірок, помідор чи перець болгарський і заправлений оливковою олією. Такий перекус містить клітковину корисну для мікрофлори кишківника та запобігає стрибкам глюкози і інсуліну від інших продуктів", - пояснює тренер.

Теж підійдуть жири, але не тваринні, а рослинні, наприклад: мигдалеве, кокосове молоко, горіхи, або горіхова паста, авокадо.

"Якщо у вас проблеми з жовчним, то самі жири вам не підійдуть, споживайте в парі з клітковиною, щоб на ранок не було відчуття гіркоти у роті. Також додаємо білок, який дає ситості, але не багато. Може бути рослинний білок, типу: бобові, або хумус, або перепелині яйця, слабосолена форель", - радить Попко.

Бажано не їсти мʼясо, так як воно важке перед сном і краще споживати такі білкові продукти в першій половині дня, коли організм готовий їх перетравлювати.

"Якщо ви регулярно не можете заснути без перекусу, то або слід переглянути свій раціон, оскільки він не збалансований, або є порушення жирового та вуглеводного обміну. Здоровій людині перекусів не потрібно перед сном", - говорить тренер.