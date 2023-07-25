Що робити, якщо пенсію вчасно не принесли додому чи не перерахували на картку

Коли пенсіонери мають отримувати пенсії

Згідно з українським законодавством, пенсії мають виплачуватись щомісяця, у строк не пізніше 25 числа того місяця, за який нараховано виплати.

Якщо пенсіонер отримує гроші на картку, то зазвичай вони надходять на рахунок уже 21-22 числа. А пенсіонери, які отримують виплати особисто вдома, можуть мати затримки у зв'язку з вихідними днями.

Однак згідно із законом, пенсія має бути виплачена не пізніше 25 числа місяця, за який вона нарахована. Усі невиплачені кошти після 25 числа повертаються до Пенсійного фонду.

Що робити, якщо пенсію вчасно не виплатили

Ситуації, за яких пенсію не перерахували чи не принесли додому, бувають різні. Якщо ви впевнені, що у вас немає проблем із верифікацією одержувача пенсійних виплат або банківською карткою, то дії мають бути такими:

Зафіксуйте порушення ваших прав та зверніться на гарячу лінію уряду - 1545

Дзвінки на гарячу лінію безкоштовні й це механізм взаємодії з громадянами, який допомагає оперативно вирішити багато проблемних питань.

Зверніться на гарячу лінію Пенсійного фонду України – 0800 504 753

Важливо! Громадські працівники рекомендують звертатися на гарячі лінії саме зі скаргою, а не за роз'ясненням ситуації, що сталася. Скаргу буде передано до відповідного органу для подальшого з'ясування обставин.

Зверніться на гарячу лінію Укрпошти (якщо ви отримуєте виплати саме там або вам їх приносять додому) – 0800 300 545

Суть цього звернення також у тому, щоб подати скаргу. У вас повинні її прийняти, уточнити усі дані, записати контактний номер телефону та пізніше проінформувати про те, що скарга зареєстрована.

У разі подання скарги телефоном вам можуть зателефонувати з відповідного державного органу для уточнення інформації.

Зверніться до банку, в якому обслуговується ваша пенсійна картка

Якщо ви отримуєте пенсійні виплати на картку, варто звернутися на гарячу службу вашого банку.

Саме там вам можуть дати відповідь, чи немає проблем з верифікацією, чи самою картою. Якщо ж з карткою все гаразд, то відповідь варто шукати у Пенсійному фонді.

Зверніться письмово до органів державної влади

Це необхідно для детального з'ясування обставин такої невиплати, переконатися у виконанні чи невиконанні тих, чи інших дій.

Оскільки усно вам можуть говорити одне, а насправді виявиться зовсім інше. Крім того, саме письмові відповіді, які свідчать про неправомірні дії або взагалі про бездіяльність органів влади, можна оскаржити у судовому порядку.