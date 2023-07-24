Пенсія з інвалідності: скільки потрібно стажу для отримання більших виплат

Пенсію по інвалідності призначають у разі втрати повної чи часткової втрати працездатності. Втрата такої працездатності можлива внаслідок загального захворювання, каліцтва, не пов'язаного з роботою, або через інвалідність з дитинства. Виплати призначаються за наявності страхового стажу, передбаченого ст. 32 Закону України "Про загальнообов'язкове державне страхування".

Скільки необхідно мати стажу для пенсії з інвалідності та які ще є умови, розповіли у виданні " На пенсії ".

Коли та як призначають пенсію по інвалідності

Залежно від рівня втрати працездатності визначено три групи інвалідності. Причина, група, час настання інвалідності, термін, на який встановлюється інвалідність, визначаються органом медико-соціальної експертизи згідно із законодавством.

Пенсія з інвалідності призначається незалежно від того, коли настала інвалідність: у період роботи, до влаштування на роботу або після припинення роботи.

З 1 жовтня 2011 року обов'язковою умовою призначення такої пенсії є наявність страхового стажу від 1 до 15 років, залежно від віку та групи інвалідності.

Щоб таку пенсію призначили з дня встановлення інвалідності, заяву до Пенсійного фонду слід подати не пізніше ніж за 3 місяці після отримання документів експертизи.

Якщо стажу призначення пенсії по інвалідності не вистачає, потрібно звертатися до управління соціального захисту щодо оформлення соціальної пенсії.

Який потрібен стаж для пенсії з інвалідності

Для осіб з інвалідністю І групи:

до досягнення особою 25 років – один рік

від 26 років до досягнення особою 28 років включно – 2 роки

від 29 років до досягнення особою 31 року включно – 3 роки

від 32 років до досягнення особою 34 років включно – 4 роки

від 35 років до досягнення особою 37 років включно – 5 років

від 38 років до досягнення особою 40 років включно – 6 років

від 41 року до досягнення особою 43 років включно – 7 років

від 44 років до досягнення особою 48 років включно – 8 років

від 49 років до досягнення особою 53 років включно – 9 років

від 54 років до досягнення особою 59 років включно – 10 років

Для осіб з інвалідністю II та III груп:

до досягнення особою 23 років включно – 1 рік

від 24 років до досягнення особою 26 років включно – 2 роки

від 27 років до досягнення особою 28 років включно – 3 роки

від 29 років до досягнення особою 31 року включно – 4 роки

від 32 років до досягнення особою 33 років включно – 5 років

від 34 років до досягнення особою 35 років включно – 6 років

від 36 років до досягнення особою 37 років включно – 7 років

від 38 років до досягнення особою 39 років включно – 8 років

від 40 років до досягнення особою 42 років включно – 9 років

від 43 років до досягнення особою 45 років включно – 10 років

від 46 років до досягнення особою 48 років включно – 11 років

від 49 років до досягнення особою 51 року включно – 12 років

від 52 років до досягнення особою 55 років включно – 13 років

від 56 років до досягнення особою 59 років включно – 14 років

А якщо людина не працює?

Непрацюючі особи з інвалідністю II групи за їх вибором мають право на призначення пенсії за інвалідністю у розмірі пенсії за віком за наявності такого страхового стажу:

у жінок – 20, у чоловіків – 25 років, якщо їм вперше встановлено інвалідність

у віці до 46 років включно

у жінок – 21, у чоловіків – 26 років, якщо їм вперше встановлено інвалідність

у віці до 48 років включно

у жінок – 22, у чоловіків – 27 років, якщо їм вперше встановлено інвалідність

віком до 50 років включно

у жінок – 23, у чоловіків – 28 років, якщо їм вперше встановлено інвалідність

віком до 53 років включно

у жінок – 24, у чоловіків – 29 років, якщо їм вперше встановлено інвалідність

у віці до 56 років включно

у жінок – 25, у чоловіків – 30 років, якщо їм вперше встановлено інвалідність

віком до 59 років включно

Непрацюючі особи з інвалідністю II групи, визнані особами з інвалідністю після досягнення пенсійного віку, та особи з інвалідністю III групи, на їх вибір мають право на призначення пенсії за інвалідністю у розмірі пенсії за віком за наявності страхового стажу у чоловіків – 35, у жінок – 30 років.

Розміри пенсії з інвалідності

Особи з інвалідністю І групи отримуватимуть 100% пенсії за віком

Особи з інвалідністю II групи – 90% пенсії за віком

Особи з інвалідністю III групи - 50% пенсії за віком

Якщо особа з інвалідністю має стаж, необхідний призначення пенсії за віком, то пенсія за інвалідністю призначається у вигляді пенсії за віком.

Наразі непрацюючі пенсіонери, які мають III групу інвалідності, отримують 2100 гривень. Працюючі пенсіонери з такою самою групою – 2093 гривні.

Непрацюючі особи з інвалідністю І групи – 2300 гривень.

Пенсіонери з III групою інвалідності, яка настала внаслідок каліцтва чи захворювання після Чорнобильської катастрофи, одержують понад 4000 гривень.

При цьому особи-учасники ліквідації катастрофи отримують пенсії, які розраховують із середньої заробітної плати та на 1 березня 2023 року особи з інвалідністю III групи отримували трохи понад 8000 гривень.

Особи з інвалідністю III групи внаслідок війни мають отримувати не менше 7500 гривень.