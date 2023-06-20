Що робити якщо ноутбук зависає: дієві способи виправити це

Іноді виникає ситуація, коли виконуємо якусь важливу роботу на ноутбуці в один момент пристрій зависає. Однак нервуватись і хвилюватись не потрібно - цю ситуацію можна виправити.
Про те, що робити, якщо завис ноутбук, розповіли в популярному французькому виданні Sante Plus.
Щоб виправити цю ситуацію можна скористатися декількома способами
Віруси
Попри прогрес у захисті з боку розробників операційної системи, фахівці все одно рекомендують використовувати додаткові програми-антивіруси.
Нестача пам'яті
Нестача пам'яті на жорсткому диску пристрою також може стати причиною зависання ноутбука. Слідкуйте за тим, щоб хоча б третина від загальної місткості диску залишалася у вільному доступі. Це допоможе системі працювати стабільно і без частих збоїв.
Сучасні програми
Сучасні програми часто призначені для ноутів з кращими характеристиками. Якщо ваш ноутбук зависає під час роботи над певними з них, імовірно, це говорить про необхідність змінити "залізо".
Раніше ми писали про те, чому ноутбук сильно нагрівається і що з цим можна зробити.
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