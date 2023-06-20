Що робити якщо ноутбук зависає: дієві способи виправити це

Що робити, якщо ноутбук завис

Щоб виправити цю ситуацію можна скористатися декількома способами

Чому комп'ютер зависає

Віруси

Попри прогрес у захисті з боку розробників операційної системи, фахівці все одно рекомендують використовувати додаткові програми-антивіруси.

Нестача пам'яті

Нестача пам'яті на жорсткому диску пристрою також може стати причиною зависання ноутбука. Слідкуйте за тим, щоб хоча б третина від загальної місткості диску залишалася у вільному доступі. Це допоможе системі працювати стабільно і без частих збоїв.

Сучасні програми

Сучасні програми часто призначені для ноутів з кращими характеристиками. Якщо ваш ноутбук зависає під час роботи над певними з них, імовірно, це говорить про необхідність змінити "залізо".