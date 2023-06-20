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Что делать если ноутбук зависает: действенные способы исправить это

Что делать, если завис ноутбук (фото: Freepik)
Автор: Наталия Коваль

Иногда возникает ситуация, когда выполняем какую-нибудь важную работу на ноутбуке в один момент устройство зависает. Однако нервничать и волноваться не нужно - эту ситуацию можно исправить.

О том, что делать, если завис ноутбук, рассказали в популярном французском издании Sante Plus.

Что делать, если ноутбук завис

Чтобы исправить эту ситуацию, можно воспользоваться несколькими способами.

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Почему компьютер зависает

Вирусы

Несмотря на прогресс в защите разработчиков операционной системы, специалисты все равно рекомендуют использовать дополнительные программы-антивирусы.

Нехватка памяти

Недостаток памяти на жестком диске устройства также может привести к зависанию ноутбука. Следите за тем, чтобы хотя бы треть от общей емкости диска оставалась в свободном доступе. Это поможет системе работать стабильно и без частых сбоев.

Современные программы

Современные приложения часто предназначены для ноутов с лучшими характеристиками. Если ваш ноутбук зависает при работе над определенными из них, вероятно, это говорит о необходимости поменять "железо".

Раньше мы писали о том, почему ноутбук сильно нагревается и что с этим можно сделать.

Также читайте, как пользоваться телефоном в жару, чтобы он не сгорел.

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