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Що робити, якщо м’ясо пригоріло: ці поради врятують вашу страву

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Середа 21 вересня 2022 21:33
Що робити, якщо м’ясо пригоріло: ці поради врятують вашу страву Як врятувати підгоріле м’ясо (pixabay)
Автор: Тетяна Самарук

Інколи трапляється, коли через неуважність, м'ясо у духовці може помітно підгоріти. І згадують господині про це лише тоді, коли з-за дверцят починає йти дим. На жаль, курка чи свинина здатні зберігати запах гару, але це зовсім не означає, що страву потрібно викидати.

Як врятувати улюблену страву - читайте нижче.

Що потрібно зробити

Зокрема, найперше потрібно відрізати скоринку, що пригоріла. До речі, набагато простіше зробити це не за допомогою гострого ножа, а скориставшись звичайною теркою.

Після цього перекладіть шматок м’яса в чистий посуд, додайте невелику кількість бульйону (можна замінити водою) і проваріть на середньому вогні приблизно 3-5 хвилин, не забувши додати спеції.

В кінці додайте в сковорідку невеликий шматочок вершкового масла. Також можна додати соус, адже разом із ним яловичина, свинина чи курка набудуть приємного вершкового присмаку.

Бульйон слід добре перемішати, щоб добитися однорідної за консистенцією маси, і подавати разом з м’ясом.

Оцет прибере запах горілого

Можна також врятувати м'ясо за допомогою спецій і оцту. Обріжте підгорілі шматочки та дрібно наріжте м'ясо соломкою. Додайте трохи оцту, цукру, соєвого соусу, кілька ложок води та улюблених спецій. Протушкуйте м'ясо близько 5-10 хвилин.

В результаті м'ясо вийде під кисло-солодким соусом.

Для того, щоб уникнути пересмажування м'яса, потрібно дотримуватись таких рекомендацій:

  • Готуйте довше на слабкому вогні. Якщо у вас часто пригорає м'ясо, то краще готувати на слабкому вогні;
  • Не обрізайте жир з м'яса. Жир затримує вологу і надає м'ясу соковитий смак;
  • Не виконуйте одночасно кілька завдань. Готуючи вечерю, уникайте соціальних мереж, телебачення та інших чинників, що відвертають увагу.

Раніше ми повідомляли, як очистити посуд від пригорілої їжі за лічені хвилини.

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