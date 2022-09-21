Что делать, если мясо пригорело: эти советы спасут ваше блюдо
Иногда случается, когда из-за невнимательности, мясо в духовке может заметно подгореть. И вспоминают хозяйки об этом только тогда, когда из-за дверцы начинает идти дым. К сожалению, курица или свинина способны сохранять запах гари, но это вовсе не означает, что блюдо нужно выбрасывать.
Как спасти любимое блюдо - читайте ниже.
Что нужно сделать
В частности, прежде всего нужно отрезать пригоревшую корочку. Кстати, гораздо проще сделать это не с помощью острого ножа, а воспользовавшись обычной теркой.
После этого переложите кусок мяса в чистую посуду, добавьте небольшое количество бульона (можно заменить водой) и проварите на среднем огне примерно 3-5 минут, не забыв добавить специи.
В конце добавьте в сковороду небольшой кусочек сливочного масла. Также можно добавить соус, ведь вместе с ним говядина, свинина или курица приобретут приятный сливочный привкус.
Бульон следует хорошо перемешать, чтобы добиться однородной по консистенции массы и подавать вместе с мясом.
Уксус уберет запах горелого
Можно также спасти мясо с помощью специй и уксуса. Обрежьте подгоревшие кусочки и мелко нарежьте мясо соломкой. Добавить немного уксуса, сахара, соевого соуса, несколько ложек воды и любимых специй. Протушите мясо около 5-10 минут.
В результате мясо получится под кисло-сладким соусом.
Для того чтобы избежать пережаривания мяса, нужно придерживаться следующих рекомендаций:
- Готовьте дольше на слабом огне. Если у вас часто пригорает мясо, лучше готовить на слабом огне;
- Не обрезайте жир из мяса. Жир задерживает влагу и придает мясу сочный вкус;
- Не выполняйте одновременно несколько задач. Готовя ужин, избегайте социальных сетей, телевидения и других отвлекающих внимание факторов.
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