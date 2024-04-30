Что делать, если в Киеве машину забрал эвакуатор: пошаговая инструкция

Если вашу машину забрал эвакуатор, вернуть авто со штрафплощадки можно будет после получения на это постановления (разрешения), а также уплаты штрафа и стоимости эвакуации и хранения транспортного средства.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, кто и при каких обстоятельствах может эвакуировать вашу машину, куда ее при этом увозят, как можно быстро ее найти, а также как именно вернуть машину со штрафплощадки.

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Кто и когда имеет право эвакуировать вашу машину

В целом в Украине эвакуировать машину имеют право патрульные полицейские и инспекторы по парковке.

Патрульные полицейские могут эвакуировать автомобиль - осуществить его временное задержание - если он:

осуществляет движение, остановку или стоянку с нарушением ПДД

существенно препятствует дорожному движению

В такой ситуации правоохранители имеют право вызвать эвакуатор и отправить машину на штрафплощадку.

Если авто припарковано с нарушением, а водитель находится на месте происшествия, эвакуация автомобиля-нарушителя не осуществляется.

В такой ситуации патрульный полицейский выписывает водителю штраф, после чего тот должен убрать автомобиль с места, где парковка, остановка или стоянка запрещены.

Если водитель появляется на место происшествия после того, как полицейский вызвал эвакуатор, такой вызов отменяется - эвакуация не проводится (даже если эвакуатор уже прибыл по вызову правоохранителя).

В Патрульной полиции Украины отмечают - у правоохранителей очень плотный график дежурства, поэтому они максимально быстро прорабатывают вызовы. Исходя из этого патрульные не могут ждать водителей, нарушивших правила парковки, остановки или стоянки.

В некоторых городах существуют специально оборудованные подземные парковки (иллюстрация: pixabay.com)

Основания для эвакуации машины инспектором

Исходя из статьи 265 Кодекса Украины об административных правонарушениях, основаниями для эвакуации транспортного средства инспектором по парковке является такое его размещение, которое:

существенно препятствует дорожному движению

создает угрозу безопасности движения

Следовательно, эвакуировать вашу машину могут при условии, если она:

стоит на проезжей части в два и более ряда

размещена в запрещенных Правилами дорожного движения (ПДД) местах остановки или стоянки

Согласно ПДД, транспортное средство нельзя парковать (останавливать):

на железнодорожных переездах

на трамвайных путях

на эстакадах, мостах, путепроводах и под ними, в туннелях

на пешеходных переходах и ближе 10 метров к ним с обеих сторон (кроме случаев остановки для предоставления преимущества в движении)

на перекрестках и ближе 10 метров от края перекрещивающейся проезжей части при отсутствии на ней пешеходного перехода (за исключением остановки для предоставления преимущества в движении и остановки против бокового проезда на Т-образных перекрестках, где есть сплошная линия разметки или разделительная полоса)

на проезжей части, где расстояние между сплошной линией разметки или противоположным краем проезжей части и остановившимся транспортным средством менее 3 метров

ближе 30 метров от посадочных площадок для остановки маршрутных транспортных средств, а при их отсутствии - ближе 30 метров от дорожного знака такой остановки с обеих сторон

ближе 10 метров от обозначенного места выполнения дорожных работ и в зоне их выполнения

в местах, где будет невозможен встречный разъезд или объезд транспортного средства, которое остановилось

ближе 10 метров от выездов с близлежащих территорий и непосредственно в месте выезда

если оно своим расположением делает невозможным движение других транспортных средств или создает препятствие для движения пешеходов (в том числе лиц с инвалидностью на специальных средствах передвижения и пешеходов с детскими колясками)

на выделенной полосе движения общественного маршрутного транспорта

на обозначенной соответствующими дорожными знаками и/или дорожной разметкой велодорожке

если оно препятствует движению или работе снегоуборочного и другого технологического коммунального транспорта в случае введения чрезвычайного положения или в случае объявления отдельной местности зоной чрезвычайной экологической ситуации

если оно нарушает схему парковки транспортных средств - блокирует проезд по двум или более полосам движения

Парковаться нужно правильно (иллюстрация: pixabay.com)

Куда эвакуатор увозит машину и как ее найти

Согласно информации Управления (инспекции) по парковке Департамента территориального контроля города Киева, адреса действующих ныне штрафплощадок в столице таковы:

г. Киев, ул. Игната Хоткевича, 20-Б

Штрафплощадка на левом берегу Днепра (скриншот: google.com/maps)

г. Киев, ул. Мрии, 19

Штрафплощадка на правом берегу Днепра (скриншот: google.com/maps)

Если вы пришли на место, где оставили свою машину, а ее нет, прежде всего нужно успокоиться и осмотреть локацию - не оставили ли вам сообщения об эвакуации автомобиля.

При условии, что вы ничего не нашли, следует позвонить на горячую линию патрульной полиции по номеру +38 044 287 82 82 или же на номер 102. Это поможет проверить, был ли эвакуирован автомобиль на штрафплощадку.

Дежурный подскажет, куда обращаться дальше - для составления соответствующих административных материалов - после чего вы сможете забрать автомобиль со штрафплощадки.

Еще один вариант - позвонить в столичный департамент Управления (инспекции) по парковке:

+38 093 093 57 27

+38 044 366 63 27 (по вопросам оплаты штрафа по парковке)

+38 044 366 63 22 (по вопросам исполнительного производства)

Если же машину, не дай Бог, угнали, следует обратиться в районное управление полиции.

Лучше парковаться в специально отведенных для этого местах (иллюстрация: pixabay.com)

Как вернуть машину со штрафплощадки

Забрать машину со штрафплощадки можно сразу после оплаты ее эвакуации и хранения, а также наложенного штрафа. В столице это можно сделать несколькими способами.

Первый вариант - оффлайн. Пойти в отделение патрульной полиции, где работники выпишут постановление по делу об административном правонарушении и дадут копию акта досмотра и временного задержания авто.

После этого нужно оплатить постановление (штраф) и можно отправляться на штрафплощадку.

Кроме того, необходимо будет оплатить услуги эвакуации и хранения авто (в отделении любого банка, через платежный терминал или через систему онлайн-платежей).

Второй вариант - онлайн. Воспользоваться шерингом документов через "Дію" в приложении "Київ Цифровий":

открыть push-уведомление о том, что ваше авто эвакуировали, если вы указали номер машины в своем профиле в приложении "Київ Цифровий" (в противном случае нужно нажать кнопку "К" внизу главного экрана, выбрать сервис "Евакуація", "Перевірити автомобіль" и ввести номер авто)

нажать "Отримати автомобіль"

пошерить водительские документы через "Дію" (свидетельство о регистрации транспортного средства и водительское удостоверение)

указать дату, когда вы заберете авто

уплатить штраф и стоимость эвакуации и хранения авто

получить QR-код для возврата машины

После этого можно смело ехать на штрафплощадку, показывать полученный QR-код и забирать транспортное средство.

В целом для того, чтобы вам отдали автомобиль со штрафплощадки, нужно иметь следующие документы (бумажный или электронный вариант):