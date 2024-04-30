Что делать, если в Киеве машину забрал эвакуатор: пошаговая инструкция
Если вашу машину забрал эвакуатор, вернуть авто со штрафплощадки можно будет после получения на это постановления (разрешения), а также уплаты штрафа и стоимости эвакуации и хранения транспортного средства.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, кто и при каких обстоятельствах может эвакуировать вашу машину, куда ее при этом увозят, как можно быстро ее найти, а также как именно вернуть машину со штрафплощадки.
При подготовке материала были использованы следующие источники: Патрульная полиция Украины, Официальный портал Киева, "Київ Цифровий", "Дія".
Содержание
- Кто и когда имеет право эвакуировать вашу машину
- Основания для эвакуации машины инспектором
- Куда эвакуатор увозит машину и как ее найти
- Как вернуть машину со штрафплощадки
Кто и когда имеет право эвакуировать вашу машину
В целом в Украине эвакуировать машину имеют право патрульные полицейские и инспекторы по парковке.
Патрульные полицейские могут эвакуировать автомобиль - осуществить его временное задержание - если он:
- осуществляет движение, остановку или стоянку с нарушением ПДД
- существенно препятствует дорожному движению
В такой ситуации правоохранители имеют право вызвать эвакуатор и отправить машину на штрафплощадку.
Если авто припарковано с нарушением, а водитель находится на месте происшествия, эвакуация автомобиля-нарушителя не осуществляется.
В такой ситуации патрульный полицейский выписывает водителю штраф, после чего тот должен убрать автомобиль с места, где парковка, остановка или стоянка запрещены.
Если водитель появляется на место происшествия после того, как полицейский вызвал эвакуатор, такой вызов отменяется - эвакуация не проводится (даже если эвакуатор уже прибыл по вызову правоохранителя).
В Патрульной полиции Украины отмечают - у правоохранителей очень плотный график дежурства, поэтому они максимально быстро прорабатывают вызовы. Исходя из этого патрульные не могут ждать водителей, нарушивших правила парковки, остановки или стоянки.
В некоторых городах существуют специально оборудованные подземные парковки (иллюстрация: pixabay.com)
Основания для эвакуации машины инспектором
Исходя из статьи 265 Кодекса Украины об административных правонарушениях, основаниями для эвакуации транспортного средства инспектором по парковке является такое его размещение, которое:
- существенно препятствует дорожному движению
- создает угрозу безопасности движения
Следовательно, эвакуировать вашу машину могут при условии, если она:
- стоит на проезжей части в два и более ряда
- размещена в запрещенных Правилами дорожного движения (ПДД) местах остановки или стоянки
Согласно ПДД, транспортное средство нельзя парковать (останавливать):
- на железнодорожных переездах
- на трамвайных путях
- на эстакадах, мостах, путепроводах и под ними, в туннелях
- на пешеходных переходах и ближе 10 метров к ним с обеих сторон (кроме случаев остановки для предоставления преимущества в движении)
- на перекрестках и ближе 10 метров от края перекрещивающейся проезжей части при отсутствии на ней пешеходного перехода (за исключением остановки для предоставления преимущества в движении и остановки против бокового проезда на Т-образных перекрестках, где есть сплошная линия разметки или разделительная полоса)
- на проезжей части, где расстояние между сплошной линией разметки или противоположным краем проезжей части и остановившимся транспортным средством менее 3 метров
- ближе 30 метров от посадочных площадок для остановки маршрутных транспортных средств, а при их отсутствии - ближе 30 метров от дорожного знака такой остановки с обеих сторон
- ближе 10 метров от обозначенного места выполнения дорожных работ и в зоне их выполнения
- в местах, где будет невозможен встречный разъезд или объезд транспортного средства, которое остановилось
- ближе 10 метров от выездов с близлежащих территорий и непосредственно в месте выезда
- если оно своим расположением делает невозможным движение других транспортных средств или создает препятствие для движения пешеходов (в том числе лиц с инвалидностью на специальных средствах передвижения и пешеходов с детскими колясками)
- на выделенной полосе движения общественного маршрутного транспорта
- на обозначенной соответствующими дорожными знаками и/или дорожной разметкой велодорожке
- если оно препятствует движению или работе снегоуборочного и другого технологического коммунального транспорта в случае введения чрезвычайного положения или в случае объявления отдельной местности зоной чрезвычайной экологической ситуации
- если оно нарушает схему парковки транспортных средств - блокирует проезд по двум или более полосам движения
Парковаться нужно правильно (иллюстрация: pixabay.com)
Куда эвакуатор увозит машину и как ее найти
Согласно информации Управления (инспекции) по парковке Департамента территориального контроля города Киева, адреса действующих ныне штрафплощадок в столице таковы:
- г. Киев, ул. Игната Хоткевича, 20-Б
Штрафплощадка на левом берегу Днепра (скриншот: google.com/maps)
- г. Киев, ул. Мрии, 19
Штрафплощадка на правом берегу Днепра (скриншот: google.com/maps)
Если вы пришли на место, где оставили свою машину, а ее нет, прежде всего нужно успокоиться и осмотреть локацию - не оставили ли вам сообщения об эвакуации автомобиля.
При условии, что вы ничего не нашли, следует позвонить на горячую линию патрульной полиции по номеру +38 044 287 82 82 или же на номер 102. Это поможет проверить, был ли эвакуирован автомобиль на штрафплощадку.
Дежурный подскажет, куда обращаться дальше - для составления соответствующих административных материалов - после чего вы сможете забрать автомобиль со штрафплощадки.
Еще один вариант - позвонить в столичный департамент Управления (инспекции) по парковке:
- +38 093 093 57 27
- +38 044 366 63 27 (по вопросам оплаты штрафа по парковке)
- +38 044 366 63 22 (по вопросам исполнительного производства)
Если же машину, не дай Бог, угнали, следует обратиться в районное управление полиции.
Лучше парковаться в специально отведенных для этого местах (иллюстрация: pixabay.com)
Как вернуть машину со штрафплощадки
Забрать машину со штрафплощадки можно сразу после оплаты ее эвакуации и хранения, а также наложенного штрафа. В столице это можно сделать несколькими способами.
Первый вариант - оффлайн. Пойти в отделение патрульной полиции, где работники выпишут постановление по делу об административном правонарушении и дадут копию акта досмотра и временного задержания авто.
После этого нужно оплатить постановление (штраф) и можно отправляться на штрафплощадку.
Кроме того, необходимо будет оплатить услуги эвакуации и хранения авто (в отделении любого банка, через платежный терминал или через систему онлайн-платежей).
Второй вариант - онлайн. Воспользоваться шерингом документов через "Дію" в приложении "Київ Цифровий":
- открыть push-уведомление о том, что ваше авто эвакуировали, если вы указали номер машины в своем профиле в приложении "Київ Цифровий" (в противном случае нужно нажать кнопку "К" внизу главного экрана, выбрать сервис "Евакуація", "Перевірити автомобіль" и ввести номер авто)
- нажать "Отримати автомобіль"
- пошерить водительские документы через "Дію" (свидетельство о регистрации транспортного средства и водительское удостоверение)
- указать дату, когда вы заберете авто
- уплатить штраф и стоимость эвакуации и хранения авто
- получить QR-код для возврата машины
После этого можно смело ехать на штрафплощадку, показывать полученный QR-код и забирать транспортное средство.
В целом для того, чтобы вам отдали автомобиль со штрафплощадки, нужно иметь следующие документы (бумажный или электронный вариант):
- квитанции об уплате
- утвержденное заявление на возвращение авто
- свидетельство о регистрации транспортного средства (техпаспорт)
- водительские права
- документ, подтверждающий право собственности или страховку
- документ, подтверждающий право пользования автомобилем, если он зарегистрирован на другого владельца (необходимо для юрлица и при условии еврорегистрации)
Напомним, ранее мы рассказывали, что украинцам нужно знать о конфискации авто в пользу армии.
Читайте также, как безопасно перевезти груз в авто и что об этом говорят ПДД.