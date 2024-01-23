Що робити, якщо камера на iPhone перестала працювати: корисні поради

Причини, через які не працює камера iPhone

Проблеми з програмним забезпеченням

ОС потребує оновлення

Камера (або частина системи камер) зламана

Як виправити камеру iPhone, яка не працює через програмне забезпечення

Перевірка за допомогою FaceTime

Програма FaceTime може бути найшвидшим способом протестувати передню та задню камери. Відкрийте програму разом з другою людиною і перемикайтеся між передньою та задньою камерами. Це найкраща програма для перевірки того, чи виникає проблема з однією або двома камерами.

Перезавантажте iPhone

Перезавантаження телефону також може вирішити проблему. Коли ви перезавантажуєте свій iPhone, ви очищаєте тимчасову пам'ять від помилок або програм, що зависли.

Оновлення програмного забезпечення iOS

Apple постійно вдосконалює та оновлює операційну систему вашого телефону (iOS). Оновлення програми "Камера" також включено до цих оновлень.

Якщо ви давно не оновлювали програмне забезпечення iOS на своєму телефоні, проблеми з камерою можуть виникнути через це. Перевірте, чи встановлена ​​на вашому телефоні остання версія iOS, що підходить для вашого iPhone.

Скиньте налаштування iPhone, не стираючи вміст

Це майже схоже на скидання до заводських налаштувань без необхідності перезавантаження та резервного копіювання всього.

Відкрийте "Параметри", потім "Основні", далі "Перенесення або скидання iPhone" та "Скидання".

Увага! Якщо ви випадково вибрали "Стерти контент та налаштування" в меню "Скинути", весь ваш вміст буде видалено, а iPhone повернеться до заводських налаштувань.

Скиньте iPhone до заводських налаштувань

Останнє виправлення програмного забезпечення, яке слід спробувати перед зверненням до Apple, - це відновити заводські налаштування телефону.

Увага! При скиданні до заводських налаштувань всі дані на телефоні видаляються, тому переконайтеся, що у вас є резервна копія.

Як виправити камеру iPhone, яка не працює через зовнішні перешкоди

Очистіть об'єктив камери

Багато хто з нас ховає свої телефони в кишені та сумки. Там лінзи піддаються впливу пилу та сміття. Візьміть чисту тканину з мікрофібри та протріть лінзу. Брудний об'єктив також може впливати на фокусування та робити знімки розмитими.

Уникайте перегріву

Коли iPhone піддається перегріву, він може вийти з ладу. Якщо телефон перегрівається, ви повинні побачити на екрані повідомлення про те, що смартфону необхідно охолонути, перш ніж ви зможете його використовувати.

Якщо ви побачили це повідомлення, вимкніть iPhone на кілька хвилин, щоб дати йому охолонути. Якщо повідомлення не надійшло, але ваш iPhone гарячий на дотик, вимкніть його.

Навіть 10 хвилин можуть вплинути на температуру телефону. Однак, якщо він почне перегріватися без видимої причини, зверніться до сервісного центру Apple, щоб отримати детальну інформацію про ремонт або заміну.