Что делать, если у ребенка постоянно появляются заеды и как их лечить

У детей часто возникают заеды в уголках рта, которые вызывают значительный дискомфорт. Нередко это происходит потому, что малыши слюнятся и влажная среда способствует раздражению кожи.

О том, что делать, если у ребенка появляются заеды и как их лечить, РБК-Украина (проект Styler) рассказала дерматолог Ольга Тарнавская.

Что такое атопический дерматит и какие бывают его подвиды

"Это заболевание, при котором кожа становится очень чувствительной и склонной к сухости и обострениям в виде воспалений. При атопическом дерматите заеды могут появиться вследствие обострения болезни или из-за контакта с раздражающим веществом из внешней среды. Это может быть слюна ребенка или зубная паста. В этом случае причина заеды - контактный атопический дерматит. Если убрать раздражитель, то эти проблемы скоро исчезнут", - говорит врач.

Еще бывает аллергический дерматит, при котором у ребенка развивается ангулярный хейлит после того, как он съест продукт, содержащий аллерген. Чаще всего - это цитрусовые.

"Ангулярный хейлит может развиваться как бактериальное или грибковое воспаление. Для этого вида заед характерно двустороннее повреждение с образованием трещин, корок и пузырьков. Возникают такие заеды из-за повышенного увлажнения слизистой оболочки и присоединения бактерий или грибков. Например, ребенок постоянно облизывает губы, либо не глотает слюну и она вытекает наружу", - объясняет Тарнавская.

Эти факторы создают влажную среду на уголках рта, и любое снижение работы иммунной системы позволит бактериям или грибкам размножаться там.

В каких случаях следует обращаться к врачу

Есть четкие критерии, по которым можно заподозрить атопический дерматит. В первую очередь, ребенка должны беспокоить зуд и шелушение на коже в течение последних 12 месяцев, плюс минимум 3 признака из списка ниже:

признаки атопии проявляются обычно до 2 лет, чуть реже - до 4 лет и в подростковом возрасте

заметное покраснение кожи в ее складках - например, на внутренней поверхности локтей, снаружи колен, на щеках или передней поверхности голеней

постоянное раздражение - зуд, шелушение - в областях, указанных выше

постоянная сухость кожи

"Если вы начислили у своего ребенка все признаки, то есть подозрения на атопический дерматит. Чтобы подтвердить диагноз, необходимо обратиться к педиатру или дерматологу. Обычно хватает данных для осмотра кожи ребенка, но также врач может назначить дополнительные обследования. Обычно это тесты на аллергию", - говорит врач.

Пациенту проводят прик-тест - при нем на кожу наносят крошечное количество аллергена точечно и следят за реакцией. Появление покраснения и раздражения - сигнал того, что на вещество есть аллергия.

Чем лечить заеды у детей

В некоторых случаях лечить атопический дерматит не нужно - следует подобрать бережный уход для кожи и подождать, пока состояние кожи улучшится самостоятельно.

"Ребенок "перерастает" дерматит или его проявления становятся менее заметными. Реже атопический дерматит не проходит и остается с ребенком на протяжении всей жизни. И поскольку это генетическая склонность, то бороться с обострениями на коже можно только симптоматическими средствами и правильным уходом", - говорит Тарнавская.

Чтобы подобрать лечение симптомов, следует обратиться к педиатру или дерматологу. Есть несколько видов терапии при атопическом дерматите и лекарство подбирают индивидуально в зависимости от жалоб ребенка.

"Когда заеды образуются из-за бактерий (обычно это стафилококки) или из-за грибков (чаще всего рода Candida), то на них можно действовать прицельно. Для этого применяют антибиотики и противогрибковые препараты. Назначать их также должен врач после того, как подтвердит возбудителя воспалений в уголках рота. Самостоятельно давать лекарства детям нельзя - дозировку для взрослых могут навредить", - предостерегает дерматолог.

Как ухаживать за детской кожей, склонной к заедам

Независимо от причины появления ухода за кожей строится на тех же принципах. Избегайте триггеров обострений. Старайтесь оградить ребенка от всего, что может спровоцировать появление заед. Это могут быть некоторые продукты, средства гигиены, еда.

"Мойте ребенка в теплой (не горячей) воде не дольше 10 минут. Горячая вода испаряет влагу из кожи и делает ее сухой и беззащитной. Поэтому дерматологи советуют мыться детям и взрослым в теплой воде не дольше 10 минут, чтобы уберечь защитный барьер кожи от высыхания", - советует Тарнавская.

Делайте выбор в пользу мягких чистящих средств. Обратите внимание на аптечные марки по уходу за детской кожей и надписи "для чувствительной/атопической кожи". Такие продукты обычно не содержат агрессивных очищающих веществ и не провоцируют раздражение.

"Регулярно увлажняйте кожу ребенка. Уход за любой кожей строится на увлажнении, а если она сухая и склонная к воспалениям, этот этап пропускать нельзя ни в коем случае. Наносите на кожу ребенка увлажняющий крем после каждого мытья, а руки и уголки губ покрывайте средством несколько раз в день, чтобы предотвратить их сухость", - говорит врач.