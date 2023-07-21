Що робити, якщо банкомат зажував вашу картку: покрокова інструкція

Причини неповернення картки

Не відходячи від банкомата необхідно зрозуміти, чому прилад "проковтнув" вашу картку. Зокрема, це може статися з таких причин:

Технічна несправність банкомата спричинила збій у системі. Може не працювати механізм вилучення картки, тоді ви будете бачити лише край картки, але дістати не зможете

Картка протермінована або заблокована банком

Картка має електромагнітне або механічне пошкодження

Частою причиною є неправильне введення ПІН-коду - банк надає 3 спроби

Що робити, якщо банкомат зажував картку

Зателефонуйте за номером гарячої лінії банку

Потрібно знати номер картки та назвати свої дані. Після того, як співробітник банку переконається, що розмовляє з власником, він розповість, що робити далі. Мабуть, вам доведеться відвідати відділення банку та написати заяву на повернення картки. Вона буде вилучена з банкомата під час інкасації.

Заблокуйте картку

Це рекомендований крок, якщо банкомат зажував картку через несправність. Важливо, щоб вашими грошима не скористалися шахраї.

Отримайте додаткову карту

Під час дзвінка на гарячу лінію дізнайтеся, як отримати додаткову картку. Вона прикріплюється до рахунку, де зберігаються ваші гроші. Іноді випуск додаткової картки відбувається швидше, ніж процес повернення старої.

Зверніться до працівника, якщо це сталось в банку

Якщо банкомат розташований безпосередньо у приміщенні банку, потрібно звернутися до співробітника по допомогу.

Спробуйте скасувати операцію

На кожному банкоматі є кнопка "Cancel", "Скасувати", натиснувши її можна забрати картку. Важливо утримувати кнопку 3-5 хвилин, а не натискати її кілька разів поспіль.

З часом на екрані з’явиться повідомлення, в якому вам запропонують анулювати операцію. Необхідно буде далі продовжувати однією рукою утримувати кнопку "Скасувати", а другою - підтвердити скасування операції на екрані.

Як заблокувати банківську картку

Якщо вашу картку зажував банкомат, то необхідно захистити свої кошти та заблокувати свою карту. Власник картки може ініціювати її блокування у різний спосіб: