Что делать, если банкомат зажевал вашу карту: пошаговая инструкция

В современном мире совершать покупки, оплачивать коммунальные услуги и любые транзакции можно удаленно. Однако, не везде можно воспользоваться интернет-банкингом или пластиковой картой. Поэтому приходится снимать наличные в банкоматах, но может случиться неприятная ситуация, от которой никто не застрахован.
Что делать, когда банкомат зажевал карточку - читайте ниже.
Не отходя от банкомата необходимо понять, почему прибор "проглотил" вашу карту. В частности, это может произойти по следующим причинам:
Позвоните по номеру горячей линии банка
Следует знать номер карты и назвать свои данные. После того, как сотрудник банка убедится, что разговаривает с владельцем, он расскажет, что делать дальше. Пожалуй, вам придется посетить отделение банка и написать заявление на возвращение карты. Она будет изъята из банкомата во время инкассации.
Заблокируйте карту
Это рекомендуемый шаг, если банкомат зажевал карту из-за неисправности. Важно, чтобы вашими деньгами не воспользовались мошенники.
Получите дополнительную карту
Во время звонка на горячую линию узнайте, как получить дополнительную карту. Она прикрепляется к счету, где хранятся ваши деньги. Иногда выпуск дополнительной карты происходит быстрее, чем возврат старой.
Обратитесь к работнику, если это произошло в банке
Если банкомат расположен непосредственно в помещении банка, следует обратиться к сотруднику за помощью.
Попытайтесь отменить операцию
На каждом банкомате есть кнопка "Cancel", "Отменить", нажав ее можно забрать карту. Важно удерживать кнопку 3-5 минут, а не нажимать несколько раз подряд.
Со временем на экране появится сообщение, в котором вам будет предложено аннулировать операцию. Необходимо будет дальше продолжать одной рукой удерживать кнопку "Отмена", а другой - подтвердить отмену операции на экране.
Если вашу карту зажевал банкомат, необходимо защитить свои средства и заблокировать свою карту. Владелец карты может инициировать ее блокировку различными способами:
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