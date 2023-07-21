Что делать, если банкомат зажевал вашу карту: пошаговая инструкция

Причины невозврата карты

Не отходя от банкомата необходимо понять, почему прибор "проглотил" вашу карту. В частности, это может произойти по следующим причинам:

Техническая неисправность банкомата вызвала сбой в системе. Может не работать механизм извлечения карты, тогда вы будете видеть только край карты, но достать не сможете

Карта просрочена или заблокирована банком

Карта имеет электромагнитное или механическое повреждение

Частой причиной является неправильный ввод ПИН-кода - банк предоставляет 3 попытки

Что делать, если банкомат зажевал карту

Позвоните по номеру горячей линии банка

Следует знать номер карты и назвать свои данные. После того, как сотрудник банка убедится, что разговаривает с владельцем, он расскажет, что делать дальше. Пожалуй, вам придется посетить отделение банка и написать заявление на возвращение карты. Она будет изъята из банкомата во время инкассации.

Заблокируйте карту

Это рекомендуемый шаг, если банкомат зажевал карту из-за неисправности. Важно, чтобы вашими деньгами не воспользовались мошенники.

Получите дополнительную карту

Во время звонка на горячую линию узнайте, как получить дополнительную карту. Она прикрепляется к счету, где хранятся ваши деньги. Иногда выпуск дополнительной карты происходит быстрее, чем возврат старой.

Обратитесь к работнику, если это произошло в банке

Если банкомат расположен непосредственно в помещении банка, следует обратиться к сотруднику за помощью.

Попытайтесь отменить операцию

На каждом банкомате есть кнопка "Cancel", "Отменить", нажав ее можно забрать карту. Важно удерживать кнопку 3-5 минут, а не нажимать несколько раз подряд.

Со временем на экране появится сообщение, в котором вам будет предложено аннулировать операцию. Необходимо будет дальше продолжать одной рукой удерживать кнопку "Отмена", а другой - подтвердить отмену операции на экране.

Как заблокировать банковскую карту

Если вашу карту зажевал банкомат, необходимо защитить свои средства и заблокировать свою карту. Владелец карты может инициировать ее блокировку различными способами: