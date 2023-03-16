Що робити, якщо авто не заводиться: це допоможе вирішити проблему самостійно

Машина "клацає", але не заводиться

Якщо автомобіль видає типові клацаючі звуки та не може завестись, це означає, що причиною є слабкий акумулятор, забруднені його клеми або зношений стартер.

Прокрутіть ключ запалювання

Якщо панель приладів світиться, то це означає, що в акумуляторі залишилось зовсім мало заряду.

У такі ситуації потрібно провернути ключ у вихідне положення приблизно 10 разів поспіль. Зупиніться та почекайте п'ять хвилин. Далі двигун спробуйте завести знову.

Перевірте клеми

Проблеми з акумулятором можуть виникати через те, що клеми забруднились і не забезпечують необхідний контакт. Їх можна зняти і струсити чи постукати ними одна об одну. Після цього варто спробувати завести двигун.

Постукайте по стартеру

Можна спробувати обережно простукати чимось важким по стартеру. Часом його електроконтакти заїдають і постукуванням їх можна розблокувати.

При повороті ключа нічого не відбувається

Якщо при повороті ключа автомобіль не заводиться та не видає жодних звуків, потрібно утримувати ногу на педалі гальма і перевести важіль механічної коробки в нейтральне положення.

Переміщення важеля перемикання передач на нейтралку інколи допомагає відновити прохідність електричного струму всередині селектора. Такі дії варто зробити кілька разів.