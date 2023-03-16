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Що робити, якщо авто не заводиться: це допоможе вирішити проблему самостійно

Що робити, якщо автомобіль не заводиться (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

У кожного водія хоч раз виникала така проблема, що автомобіль з певних причин не заводився. Однак, у багатьох випадках причину можна встановити за певними ознаками і виправити проблему самотужки.

Про це пише Sante Plus.

Машина "клацає", але не заводиться

Якщо автомобіль видає типові клацаючі звуки та не може завестись, це означає, що причиною є слабкий акумулятор, забруднені його клеми або зношений стартер.

Прокрутіть ключ запалювання

Якщо панель приладів світиться, то це означає, що в акумуляторі залишилось зовсім мало заряду.

У такі ситуації потрібно провернути ключ у вихідне положення приблизно 10 разів поспіль. Зупиніться та почекайте п'ять хвилин. Далі двигун спробуйте завести знову.

Перевірте клеми

Проблеми з акумулятором можуть виникати через те, що клеми забруднились і не забезпечують необхідний контакт. Їх можна зняти і струсити чи постукати ними одна об одну. Після цього варто спробувати завести двигун.

Постукайте по стартеру

Можна спробувати обережно простукати чимось важким по стартеру. Часом його електроконтакти заїдають і постукуванням їх можна розблокувати.

При повороті ключа нічого не відбувається

Якщо при повороті ключа автомобіль не заводиться та не видає жодних звуків, потрібно утримувати ногу на педалі гальма і перевести важіль механічної коробки в нейтральне положення.

Переміщення важеля перемикання передач на нейтралку інколи допомагає відновити прохідність електричного струму всередині селектора. Такі дії варто зробити кілька разів.

Раніше ми називали список сімейних автомобілів, які часто ламаються.

Також ми писали, що кожен водій повинен зробити перед поїздкою у вечірній час.

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