Що робити з корінням орхідеї, що стирчить з горщика

Що потрібно знати про коріння орхідеї

Те коріння, що стирчить з горщика, - це повітряне коріння. Воно зустрічається в орхідей фаленопсис та епіфітів. Якщо наземні орхідеї вкорінюються в землі, то епіфітні орхідеї ростуть швидше над землею, використовуючи своє повітряне коріння.

Чому коріння орхідеї стирчить із горщика?

Бачачи орхідеї, вирощені у горщиках, ми забуваємо, що це епіфітні рослини. Тобто вони можуть рости без проблем на деревах чи скелях. У них є повітряне коріння, яке бере вологу з повітря. Однак не всі орхідеї є епіфітами.

Орхідеї мають два типи коренів. Повітряні коріння та коріння, що ростуть у землі, як і у всіх рослин. Повітряне коріння допомагає орхідеї поглинати вологу та поживні речовини з повітря. Повітряне коріння - товсте і покрите губчастим шаром, що складається з мертвих клітин, який називається веламеном. Цей шар діє як тонка шкіра, яка допомагає орхідеї поглинати воду та азот, утримуючи її прикріпленою до кори дерева, на якому вона росте.

Епіфітним орхідеям для виживання потрібна волога. Якщо у вашому будинку не така вологість, як у їхньому природному середовищі, повітряне коріння вилізе з горщика в пошуках водяної пари в повітрі. Пам'ятайте, що орхідеї - це тропічні рослини та потребують вологості та тепла.

Якщо коріння стирчить з горщика, це також може означати, що ваша рослина стає вищою, і тому горщик став для неї тісним.

Що робити з корінням, що стирчить?

У такому разі орхідею потрібно пересадити. Вийміть орхідею з горщика.

Перед пересадкою орхідеї можна замочити горщик у прохолодній, але не дуже холодній воді на 30 хвилин. Це пом'якшить середовище для вирощування орхідеї та послабить її, щоб легко витягнути коріння з суміші горщика.

Перш ніж пересаджувати рослину, перевірте її коріння. Якщо воно все ще зелене або біле, ваша рослина здорова.

Також бажано вирощувати орхідеї у прозорому горщику, щоб за потреби можна було перевірити зовнішній вигляд її коріння.

Обріжте коричневе або відмерле повітряне коріння орхідеї. Якщо ви помітили, що коріння орхідеї м'яке, сірого або коричневого кольору, значить, воно згнило. Обріжте їх чистими продезінфікованими секаторами, щоб запобігти зараженню здорового коріння.

Ось як пересадити рослину

Візьміть прозорий горщик, трохи більшого розміру, ніж попередній, щоб коріння могло ловити денне світло.

Орхідеям потрібне світло, щоб краще рости. Переконайтеся, що у горщику є дренажні отвори, щоб вода могла стікати. Як відомо, застій води може призвести до загнивання коріння вашої орхідеї.

Виберіть спеціальний ґрунт для орхідей або суміш кори. Це забезпечує хороший дренаж і створює повітряні кишені для аерації коренів орхідей та запобігання гниття. Ви можете заповнити горщик неглибоким шаром дрібного каміння або гальки, щоб поліпшити дренаж.

Після видалення гнилих коренів помістіть орхідею в новий горщик. Не згинайте і не тисніть коріння. Також будьте обережні, щоб не обрізати коріння, що нависає, якщо воно все ще здорове. Пам'ятайте, що орхідея харчується корінням.

Щоб уникнути шоку після пересадки, помістіть орхідею у прохолодне місце з гарною циркуляцією повітря і не поливайте її протягом кількох днів;