UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Що робити, коли для виїзду за кордон потрібен COVID-сертифікат та як його отримати

Як отримати COVID-сертифікат для виїзду за кордон (фото: РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

В Україні завершились карантинні обмеження та наявність COVID-сертифікату не є обов’язковими. Однак, бувають випадки, коли COVID-сертифікат потрібен українцям для поїздки у країни, де є вимоги мати бустерну дозу щеплення.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Міністерства охорони здоров'я України.

Як отримати бустерну дозу щеплення

Кожна держава ухвалює самостійні рішення про запровадження чи скасування карантинних обмежень стосовно різних інфекційних хвороб, тож COVID-сертифікати можуть знадобитися мандрівникам. 

Щеплення можна зробити після консультації з сімейним лікарем в амбулаторії чи у пункті щеплення. 

Щоби отримати сертифікат, потрібно після щеплення авторизуватись у застосунку "Дія", подати відповідний запит і сертифікат згенерується одразу ж.  

У МОЗ також зазначили, що вакцинація проти COVID-19 залишається рекомендованою також і в Україні. 

Особливо людям із груп ризику: старшим за 60 років; тим, хто має серйозні супутні хвороби, особам, які перебувають у групі ризику важкого перебігу та смерті внаслідок коронавірусної хвороби. 

Важливо пам'ятати, що загальний рекомендований курс з первинної вакцинації та першого бустера  - три щеплення.  

Потребу у додатковому бустерному щепленні визначає лікар з огляду на стан пацієнта та епідеміологічну ситуацію в країні.

Коли роблять тест на виявлення коронавірусу

В Україні COVID-19 все ще залишається небезпечною інфекцією, тому наразі у планової госпіталізації за умови наявності клінічних ознак ГРВІ проводять скринінгове обстеження на визначення антигену SARS-CoV-2 з використанням швидких тестів.

До того ж тести на COVID-19 включені в обсяг послуг, які покриваються коштом держави. Безоплатний тест можна зробити під час звернення у звʼязку з невідкладним станом або за направленням сімейного лікаря.

Симптоми коронавірусу

Симптоми коронавірусу у людей можуть відрізнятися залежно від його виду (штаму), форми (легкої чи важкої) і навіть дня зараження. Основні симптоми коронавірусу включають:

  • підвищення температури тіла (найчастіше температура при ковіді становить 37-37.5 градусів)
  • безперервний кашель
  • закладений ніс чи нежить
  • почуття втоми чи виснаження
  • біль у горлі
  • головний біль
  • втрата чи зміна нюху, або смаку
  • втрата апетиту
  • діарея
  • чхання
  • тремтіння
  • біль у суглобах

Раніше ми повідомляли, що в Україні виявили новий штам COVID-19.

Також ми писали, який сильний симптом нового штаму коронавірусу виявили в Британії.

Читайте РБК-Україна в Google News
сертифікат вакцинаціїCOVIDКоронавірус