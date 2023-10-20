Что делать, когда для выезда за границу нужен COVID-сертификат и как его получить

В Украине завершились карантинные ограничения и наличие COVID-сертификата необязательно. Однако бывают случаи, когда COVID-сертификат нужен украинцам для поездки в страны, где есть требования иметь бустерную дозу прививки.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Министерства здравоохранения Украины.
Каждое государство принимает самостоятельные решения о введении или отмене карантинных ограничений в отношении различных инфекционных болезней, поэтому COVID-сертификаты могут потребоваться путешественникам.
Прививку можно сделать после консультации с семейным врачом в амбулатории или в пункте прививки.
Чтобы получить сертификат, нужно после прививки авторизироваться в приложении "Дия", подать соответствующий запрос и сертификат сгенерируется сразу же.
В Минздраве также отметили, что вакцинация против COVID-19 остается рекомендованной и в Украине.
Особенно людям из групп риска: старше 60 лет; тем, кто имеет серьезные сопутствующие болезни, лицам, которые находятся в группе риска тяжелого течения и смерти в результате коронавирусной болезни.
Важно помнить, что общий рекомендуемый курс по первичной вакцинации и первому бустеру - три прививки.
Потребность в дополнительной бустерной прививке определяет врач с учетом состояния пациента и эпидемиологической ситуации в стране.
В Украине COVID-19 все еще остается опасной инфекцией, поэтому в плановой госпитализации при наличии клинических признаков ОРВИ проводят скрининговое обследование на определение антигена SARS-CoV-2 с использованием быстрых тестов.
К тому же тесты на COVID-19 включены в объем услуг, покрываемых за средства государства. Бесплатный тест можно сделать при обращении в связи с неотложным состоянием или по направлению семейного врача.
Симптомы коронавируса у людей могут отличатся в зависимости от вида (штамма), формы (легкой или тяжелой) и даже дня заражения. Основные симптомы коронавируса включают:
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