Що робити, коли сняться померлі: народні прикмети й поради від спеціалістів

Інколи під час відпочинку вночі нам можуть наснитися померлі особи. Згідно з підрахунками дослідників, сон про небіжчика хоч раз у житті бачив практично кожен мешканець нашої планети.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, як можна трактувати подібні сни, що про це кажуть сомнологи, психологи та церква.
При підготовці матеріалу було використано такі джерела: ArgestStone, "Преса", "Православна Волинь", DreamApp, SvitUA.
Сновидіння про небіжчиків трактуються різними релігіями, астрологами та психотерапевтами по-різному. Про такі сни існують навіть народні прикмети.
Водночас у більшості трактувань - багато спільних рис.
Аналізуючи різні сонники можна дійти висновку, що найчастіше покійники сняться до проблем, бід чи нещасть. Проте насправді це може означати глибоку тугу за тією чи іншою людиною, або ж стрес і переживання.
Якщо вам наснилась померла людина, спробуйте не лякатись і проаналізувати побачене:
Виходячи з усього цього можна зробити для себе ті чи інші висновки.
На думку низки сомнологів, сон про рідну людину найчастіше означає тугу за нею. Такі сни можуть прийти після раптового відходу з життя - коли ви не встигли завершити з людиною спільні плани, маєте багато недосказаного тощо. Вважається, що так душа намагається зв'язатися з вами, щоб мати можливість спілкуватися хоча б уві сні.
Інші експерти стверджують, що сон про померлого родича може бути знаком, що незабаром настануть нелегкі часи (нові складні справи, проблеми зі здоров'ям, втрата грошей чи друзів тощо).
Якщо ж небіжчики "приходять" уві сні через роки після своєї смерті - можуть "приносити" хороші звістки, нагадувати про важливість родини та друзів у нашому житті.
Більшість психологів вважають, що вірити снам не можна. Водночас їх можна трактувати й інтерпретувати, виходячи із кожної конкретної ситуації, адже сновидіння - робота підсвідомості.
Експерти пояснюють, що сновидіння - продовження всіх переживань людини з реального світу, тому містичних пояснень у цьому шукати не варто.
Якщо вам не сняться небіжчики, це говорить про моральний спокій і "забуття" організмом пережитого стресу.
Водночас сни про померлих близьких, навпаки, вказують на те, що цю подію людина ще остаточно не пережила й не "перетравила".
Виходячи з цього, не варто:
За словами Блаженнішого Митрополита Володимира, церква дуже обережно ставиться до снів та не займається їх тлумаченням.
Водночас коли сняться померлі - це чи не єдиний випадок, коли церква знає точну відповідь на питання "Що робити?" - посилити молитву за упокій души свого родича або близького, який наснився.
За словами митрополита, після цього потрібно відвідати церкву і звернутися до священика з проханням відправити панахиду, або помолитися за спочилого за літургією.
При цьому не треба хвилюватися, або лякатися, адже мерці не можуть заподіяти людині ніякої шкоди.
"Якщо ж це спокуса, то до молитви за покійного треба додати й власну участь у таїнствах церкви. Перш за все треба частіше бувати на сповіді та Святому причасті", - додав чоловік.
Народні прикмети щодо снів про небіжчиків та пояснення у сонниках суттєво різняться, тому наведемо різні варіанти:
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як не треба відпочивати, адже неякісний сон може зістарити вас на 10 років.
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