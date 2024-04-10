Що робити, коли сняться померлі: народні прикмети й поради від спеціалістів

Сон про небіжчика - як трактувати

Сновидіння про небіжчиків трактуються різними релігіями, астрологами та психотерапевтами по-різному. Про такі сни існують навіть народні прикмети.

Водночас у більшості трактувань - багато спільних рис.

Аналізуючи різні сонники можна дійти висновку, що найчастіше покійники сняться до проблем, бід чи нещасть. Проте насправді це може означати глибоку тугу за тією чи іншою людиною, або ж стрес і переживання.

Якщо вам наснилась померла людина, спробуйте не лякатись і проаналізувати побачене:

хто саме наснився (родич, близька чи малознайома людина)

як ця людина поводилась, про що просила чи застерігала

де ви при цьому перебували (в якій локації), що відчували тощо

Виходячи з усього цього можна зробити для себе ті чи інші висновки.

Сон про померлого рідного - думки сомнологів

На думку низки сомнологів, сон про рідну людину найчастіше означає тугу за нею. Такі сни можуть прийти після раптового відходу з життя - коли ви не встигли завершити з людиною спільні плани, маєте багато недосказаного тощо. Вважається, що так душа намагається зв'язатися з вами, щоб мати можливість спілкуватися хоча б уві сні.

Інші експерти стверджують, що сон про померлого родича може бути знаком, що незабаром настануть нелегкі часи (нові складні справи, проблеми зі здоров'ям, втрата грошей чи друзів тощо).

Якщо ж небіжчики "приходять" уві сні через роки після своєї смерті - можуть "приносити" хороші звістки, нагадувати про важливість родини та друзів у нашому житті.

Сон про знайомого небіжчика - пояснення психологів

Більшість психологів вважають, що вірити снам не можна. Водночас їх можна трактувати й інтерпретувати, виходячи із кожної конкретної ситуації, адже сновидіння - робота підсвідомості.

Експерти пояснюють, що сновидіння - продовження всіх переживань людини з реального світу, тому містичних пояснень у цьому шукати не варто.

Якщо вам не сняться небіжчики, це говорить про моральний спокій і "забуття" організмом пережитого стресу.

Водночас сни про померлих близьких, навпаки, вказують на те, що цю подію людина ще остаточно не пережила й не "перетравила".

Виходячи з цього, не варто:

лякатися таких снів

"накручувати" себе щодо їхнього значення

захоплюватися трактуванням (щоб не нашкодити психіці)

вірити тлумаченню снів за сонниками (воно може бути індивідуальним для кожної людини)

Сон про померлого родича - позиція церкви

За словами Блаженнішого Митрополита Володимира, церква дуже обережно ставиться до снів та не займається їх тлумаченням.

Водночас коли сняться померлі - це чи не єдиний випадок, коли церква знає точну відповідь на питання "Що робити?" - посилити молитву за упокій души свого родича або близького, який наснився.

За словами митрополита, після цього потрібно відвідати церкву і звернутися до священика з проханням відправити панахиду, або помолитися за спочилого за літургією.

При цьому не треба хвилюватися, або лякатися, адже мерці не можуть заподіяти людині ніякої шкоди.

"Якщо ж це спокуса, то до молитви за покійного треба додати й власну участь у таїнствах церкви. Перш за все треба частіше бувати на сповіді та Святому причасті", - додав чоловік.

Народні прикмети й пояснення сонників

Народні прикмети щодо снів про небіжчиків та пояснення у сонниках суттєво різняться, тому наведемо різні варіанти: