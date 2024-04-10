Что делать, если снятся умершие: народные приметы и советы от специалистов

Сон о покойнике - как трактовать

Сновидения об умерших трактуются разными религиями, астрологами и психотерапевтами по-разному. О таких снах существуют даже народные приметы.

В то же время в большинстве трактовок много общих черт.

Анализируя различные сонники можно сделать вывод, что чаще всего покойники снятся к проблемам, бедам или несчастью. Однако на самом деле это может означать глубокую тоску по тому или иному человеку, либо же стресс и переживания.

Если вам приснился умерший человек, попробуйте не пугаться и проанализировать увиденное:

кто именно приснился (родственник, близкий или малознакомый человек)

как этот человек вел себя, о чем просил или предостерегал

где вы при этом находились (в какой локации), что чувствовали и т.д.

Исходя из всего этого можно сделать себе те или иные выводы.

Сон об умершем родном - мнения сомнологов

По мнению ряда сомнологов, сон о родном человеке чаще всего означает тоску по нему. Такие сны могут прийти после внезапного ухода из жизни - когда вы не успели завершить с человеком общие планы, у вас много недосказанного и т.д. Считается, что так душа пытается связаться с вами, чтобы иметь возможность общаться хотя бы во сне.

Другие эксперты утверждают, что сон об умершем родственнике может быть знаком, что в скором времени наступят нелегкие времена (новые сложные дела, проблемы со здоровьем, потеря денег или друзей и т.д.).

Если же усопшие "приходят" во сне через годы после своей смерти - могут "приносить" хорошие известия, напоминать о важности семьи и друзей в нашей жизни.

Сон о знакомом покойнике - объяснение психологов

Большинство психологов считают, что верить снам нельзя. В то же время их можно трактовать и интерпретировать, исходя из каждой конкретной ситуации, ведь сновидения - работа подсознания.

Эксперты объясняют, что сновидения - продолжение всех переживаний человека из реального мира, поэтому мистических объяснений в этом искать не стоит.

Если вам не снятся покойники, это говорит о моральном покое и "забвении" организмом пережитого стресса.

В то же время сны об умерших близких, напротив, указывают на то, что это событие человек еще окончательно не пережил и не "переварил".

Исходя из этого, не стоит:

пугаться таких снов

"накручивать" себя по поводу их значения

увлекаться трактовкой (чтобы не навредить психике)

верить толкованию снов по сонникам (оно может быть индивидуальным для каждого человека)

Сон об умершем родственнике - позиция церкви

По словам Блаженнейшего Митрополита Владимира, церковь очень осторожно относится ко снам и не занимается их толкованием.

В то же время, когда снятся умершие - это едва ли не единственный случай, когда церковь знает точный ответ на вопрос "Что делать?" - усилить молитву за упокой души своего родственника или приснившегося близкого.

По словам митрополита, после этого нужно посетить церковь и обратиться к священнику с просьбой справить панихиду или помолиться за усопшего за литургией.

При этом не нужно волноваться, или пугаться, ведь мертвецы не могут причинить человеку никакого вреда.

"Если же это искушение, то к молитве за усопшего нужно добавить и собственное участие в таинствах церкви. Прежде всего нужно чаще бывать на исповеди и Святом причастии", - добавил мужчина.

Народные приметы и объяснения сонников

Народные приметы относительно снов об умерших и объяснения в сонниках существенно отличаются, поэтому приведем разные варианты: