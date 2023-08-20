Що робити, коли сильно випадає волосся: топ-5 порад

Надмірне випадання волосся може бути зумовлене безліччю факторів: дефіцитом вітамінів, регулярним стресом, неправильним доглядом за волоссям, гормональною перебудовою організму, генетичними факторами, наслідками хвороби чи прийому деяких ліків.

Їжте додаткову кількість білка

Можливо, ви не отримуєте достатньо білка щодня, і це може вплинути на ріст волосся. Особливо якщо ви веган або вегетаріанець, вам може знадобитися збільшити кількість білка, який ви споживаєте.

“Вам потрібно від 40 до 60 грамів на день”, - каже доктор Вільма Бергфельд.

Інші способи задовольнити щоденну потребу в білку включають вживання квасолі та бобових, яєць або грецького йогурту.

Приймати вітаміни

Ваш лікар може провести різні тести, щоб визначити, чи є у вас дефіцит вітаміну. Деякі вітаміни та мінерали, такі як вітаміни A, B, C, D, E, цинк і залізо, можуть впливати на ріст волосся.

Доктор досягла успіху, прописавши пацієнтам біотин форте з цинком, добавку, яка допомагає підтримувати здоров’я волосся, шкіри та м’язової тканини.

Дотримуйтеся середземноморської дієти

Вживання фруктів, овочів і білка - основних інгредієнтів середземноморської дієти - може бути корисним, особливо в порівнянні з іншими модними дієтами.

“Коли ви сідаєте на ці обмежувальні дієти, ви можете втрачати вагу, але це, ймовірно те, чого ви не прагнете”, - наголошує дерматолог.

Волосся випадає як у чоловіків, так і у жінок (ілюстративне фото: Freepik)

Використовуйте безрецептурні ліки проти випадіння волосся

Можливо, ви чули про міноксидил, безрецептурний препарат, який допомагає запобігти випаданню волосся.

Доступний у вигляді розчину або піни, яка наноситься на шкіру голови, препарат був схвалений Управлінням з контролю за продуктами та ліками США (FDA) у концентрації 5%.

"Ми розглядали можливість використання низьких доз перорального міноксидилу як лікування. Є кілька досліджень, які показують, наскільки це корисно та безпечно", - сказала Вільма.

Доглядайте за волоссям і шкірою голови

Уникайте агресивних процедур для волосся, таких як нагрівальні інструменти, фарбування волосся та освітлення. Такі зачіски, як тугі хвости або коси, також можуть вплинути на ваше волосся. Зберігайте шкіру голови здоровою, регулярно миючи волосся та шкіру голови.

"Будь-яке запалення на шкірі голови вплине на цикл росту волосся", - зауважила доктор Бергфельд.

Чи можна повернути втрату волосся?

І так, і ні. Це залежить від типу випадіння волосся.

Деякі типи, як-от рубцева алопеція, є постійними, тоді як інші, які можуть бути спричинені стресом або захворюванням, є тимчасовими. Після виявлення та усунення причини ваше волосся почне відростати.

"Загалом кажучи, якщо тригер зникає або те, що спричинило пошкодження волосяного фолікула, волосся відновлюється протягом періоду від чотирьох-шести місяців до року", - каже Вільма Бергфельд.