Что делать, когда сильно выпадают волосы: топ-5 советов

Чрезмерное выпадение волос может быть обусловлено множеством факторов: дефицитом витаминов, регулярным стрессом, неправильным уходом за волосами, гормональной перестройкой организма, генетическими факторами, последствиями болезни или приема некоторых лекарств.

Ешьте дополнительное количество белка

Возможно, вы не получаете достаточно белка каждый день, и это может повлиять на рост волос. Особенно если вы веган или вегетарианец, вам может потребоваться увеличить количество потребляемого белка.

"Вам нужно от 40 до 60 граммов в день", - говорит доктор Вильма Бергфельд.

Другие способы удовлетворить ежедневную потребность в белке включают употребление фасоли и бобовых, яиц или греческого йогурта.

Принимать витамины

Ваш врач может провести разные тесты, чтобы определить, есть ли у вас дефицит витамина. Некоторые витамины и минералы, такие как витамины A, B, C, D, E, цинк и железо могут влиять на рост волос.

Доктор добилась успеха, прописав пациентам биотин форте с цинком, добавку, которая помогает поддерживать здоровье волос, кожи и мышечной ткани.

Соблюдайте средиземноморскую диету

Употребление фруктов, овощей и белка – основных ингредиентов средиземноморской диеты – может быть полезным, особенно по сравнению с другими модными диетами.

"Когда вы садитесь на эти ограничительные диеты, вы можете терять вес, но это, вероятно, то, чего вы не хотите", - отмечает дерматолог.

Волосы выпадают как у мужчин, так и у женщин (иллюстративное фото: Freepik)

Используйте безрецептурное лекарство от выпадения волос

Возможно, вы слышали о миноксидиле, безрецептурном препарате, который помогает предотвратить выпадение волос.

Доступный в виде раствора или пены, наносимой на кожу головы, препарат был одобрен Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) в концентрации 5%.

"Мы рассматривали возможность использования низких доз перорального миноксидила в качестве лечения. Есть несколько исследований, которые показывают, как это полезно и безопасно", - сказала Вильма.

Ухаживайте за волосами и кожей головы

Избегайте агрессивных процедур для волос, таких как нагревательные инструменты, окрашивание волос и осветление. Такие прически, как тугие хвосты или косы, также могут повлиять на ваши волосы. Сохраняйте кожу головы здоровой, регулярно моя волосы и кожу головы.

"Любое воспаление на коже головы повлияет на цикл роста волос", - отметила доктор Бергфельд.

Можно ли вернуть потерю волос?

И да, и нет. Это зависит от типа выпадения волос.

Некоторые типы, например рубцовая алопеция, являются постоянными, тогда как другие, которые могут быть вызваны стрессом или заболеванием, являются временными. После обнаружения и устранения причины ваши волосы начнут отрастать.

"В общем говоря, если триггер исчезает или то, что повлекло повреждение волосяного фолликула, волосы восстанавливаются в течение периода от четырех-шести месяцев до года", - говорит Вильма Бергфельд.