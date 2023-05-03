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Три вітаміни, які призводять до випадіння волосся: не зловживайте ними

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Середа 03 травня 2023 17:17
Три вітаміни, які призводять до випадіння волосся: не зловживайте ними Чому випадає волосся (фото: Freepik)
Автор: Юлія Гаюк

Дефіцит певних вітамінів часто відображається на зовнішньому стані людини: змінюється колір шкіри, з'являються синці під очима, нігті стають ламкими, а волосся тьмяніє та починає випадати. Проте до таких наслідків може призвести й вживання певних вітамінів.

Як корисні вітаміни та мікроелементи впливають на випадіння волосся, розповіли на сайті She Finds.

Селен

Селен - це мікроелемент, який є дуже важливим для людського організму, адже підтримує функціонування щитоподібної залози та зміцнює імунну систему.

Проте, як і будь-що інше, може завдати шкоди, якщо буде в надлишку. У передозуванні селен пригнічує стан волосяних фолікулів і знижує експресію генів росту волосся.

Також постраждати можуть і нігті, тому що стануть ламкими, як і волосся. Рекомендована норма селену становить 55 мікрограмів на день для дорослих.

Вітамін Е

Вітамін Е є антиоксидантом, тому приймати його потрібно правильно та після консультації з вашим лікарем. Звичайно, правильна кількість вітаміну захищає ваші клітини від старіння, а надмірна - призведе до проблем з ростом волосся.

Пам'ятайте, що добова доза вітаміну Е для дорослої людини становить 15 міліграмів.

Вітамін А

Загалом вітамін А корисний для хорошого зору, роботи імунної системи та здоров'ю шкіри. Проте якщо отримати передозування вітаміном, то волосяні фолікули перестають рости, адже переходять у стан спокою. Водночас вони продовжують свій життєвий цикл і випадають, не досягнувши свого максимуму.

Варто знати, що передозуватися вітаміном А можна лише через вживання харчових добавок. Природні джерела, шпинат, морква, батат, до такого ефекту не призводять.

Раніше ми розповідали, чи можна лягати спати з мокрим волоссям.

А ще читайте, що станеться з вашим волоссям, якщо його занадто часто розчісувати.

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