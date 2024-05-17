Що робити, коли померзли рослини на городі: не поспішайте засмучуватись

Коли рослини на городі зазнали заморозків, важливо діяти швидко та ефективно, щоб зберегти їхнє здоров'я та відновити ріст.

Що саме треба робити, щоб зарадити рослинам, повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Агроцентр.

Що треба знати про замерзлі рослини

Коли рослини на городі підмерзають, це може призвести до пошкодження стебел, розривів та тріщин в їхніх тканинах, а також опадання молодого листя та квітів. Все це може порушити процес фотосинтезу та надходження поживних речовин, роблячи рослини більш схильними до хвороб.

Що треба робити в такому випадку

Однак можна уникнути негативних наслідків, дотримуючись кількох порад.

В першу чергу, важливо відстежувати терміни посадки та посіву рослин, а також слідкувати за прогнозом погоди.

У разі, якщо рослини вже підмерзли, важливо знати, як вжити заходів для їхнього порятнунку. Різні культури мають різну критичну температуру, і тому потребують різного підходу до рятування.

Наприклад, для яблунь та груш ця температура становить менше 2-3 градусів морозу, для квітів та плодових культур - менше 2 градусів морозу, для полуниці та суниці - менше 9 градусів морозу, а для сходів овочевих культур - менше 5-6 градусів морозу.

Якщо низькі температури тривають короткий час, підмерзлі рослини можна врятувати. Перш ніж обрізати пошкоджені частини, важливо переконатися, що заморозків більше не передбачається. Обрізку слід робити гострим дезінфікованим секатором, обрізаючи до живих тканин.

Потім рослини слід обприскувати стимуляторами росту та зміцнювальними препаратами, наприклад, Епіном, Цирконом або Кореневіном.

Після цього ділянки можна розпушити та обприскувати слабким розчином мінеральних або азотних добрив, а також мульчувати компостом або гноєм.

Важливо також поливати підмерзлі рослини холодною водою раз у два дні та вносити азотні добрива через 14-21 день. Можна також провести високе мульчування за допомогою компосту чи соломи, а крону рослин обприскувати вранці або ввечері.