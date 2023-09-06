Что делать, когда охранник в магазине заставляет платить за товар, который повредили не вы

В Украине граждане должны знать свои права, чтобы защитить себя в определенных ситуациях. Если в магазине охранник заставляет вас заплатить за товар, который повредили не вы, то стоит знать, что делать.

Нужно ли платить за разбитый товар в магазине - читайте в материале ниже .

Что нужно знать

В Украине согласно законодательству, за риск случайного уничтожения и порчи имущества несет его владелец.

Не нужно спешить платить за разбитый товар в магазине, потому что закон в Украине на стороне потребителей.

Согласно статье 323 Гражданского кодекса Украины за риск случайного уничтожения и порчи имущества несет его владелец, если иное не установлено договором или законом. Ведь покупатель - не владелец, пока не заплатит за товар.

Также в ч. 2 ст. 17 Закона Украины "О защите прав потребителей" предусмотрено, что продавец обязан всячески содействовать потребителю в свободном выборе продукции и форм ее оплаты. Согласно этой норме запрещается принуждать потребителя покупать продукцию ненадлежащего качества или ненужного ему ассортимента.

Имеет ли право охранник заставлять платить за товар

Следует знать, что охранники не имеют права говорить, что вам делать с товарами. Поэтому по поводу товаров нужно разговаривать только с продавцами магазина.

Если вас заставляют оплатить испорченный товар - это грубое нарушение многих статей Закона Украины. Поэтому следует обращаться в правоохранительные органы.

Главное в этой ситуации сохранять спокойствие. К тому же товара с испорченной упаковкой не должно быть в магазине, требуй просмотра камер наблюдения. Если не помогает - вызывай полицию.

В случае, если работники заведения настаивают на вине покупателя, ее нужно сначала доказать в суде.

Самостоятельно взимать такие выплаты работники магазина не вправе, а только зафиксировать факт повреждения своего имущества.

Возмещение средств за поврежденный или уничтоженный товар производится исключительно в судебном порядке. Магазин в суде должен доказать, что покупатель сделал это намеренно.

Может ли охранник проверять личные вещи

Если к вам подошел владелец заведения, директор, охранник или продавец с таким требованием - требуйте предъявить документы, являющиеся основанием для обыска, ведь таких полномочий у них нет.

Однако, если у охранников возникают сомнения или подозрения в отношении человека, то они должны следить за товаром в торговом зале, а также за действиями покупателя по этому товару с помощью камер наблюдения.

Охранник имеет право вызвать полицию при условии, если:

на выходе из супермаркета сработала рамка

камеры слежения зафиксировали, что покупатель что-то украл

покупатели заметили вора и сообщили об этом охранника

Важно помнить, что требуя произвести обыск вещей покупателя без его согласия и без привлечения полиции, охранник нарушает закон. В соответствии со статьей 29 Конституции Украины и статьей 289 Гражданского кодекса Украины, каждый человек имеет право на свободу и личную неприкосновенность.