Що робити, аби цибуля не пішла у "стрілки": названі секрети городників

Чому цибуля випускає стрілки

Цибуля, як і багато інших рослин, формує квітконоси, які в садівництві відомі як стрілки. Важливо зазначити, що якщо на цибулі з'являються квітконоси, їх можна використовувати в їжу. Але це явище має свої негативні наслідки.

Коли з'являються квітконоси, не варто розраховувати на достойний врожай. Рослина спрямує всю свою енергію на розвиток стрілок, і цибуля виросте меншого розміру або дрібна.

Овочі, які викидають стрілку, не підходять для тривалого зберігання. Через 2-3 місяці цибуля починає гнити, тому краще використовувати їх якнайшвидше.

Коли стрілки починають з'являтися, важливо негайно їх обрізати, і головне - вчасно. Якщо робити це рано, рослина просто витратить енергію на формування нових стрілок.

Але не можна затягувати з обрізанням, бо стрілка вже починає відбирати соки з цибулини. Її слід обрізати, коли на ній з'являється здуття. Для деяких сортів цибулі, що формуються лише на цибулині, стрілкування є особливо небезпечним.

Що робити, якщо цибуля дає стрілки

Цибулю-сіянку краще зберігати у відносному теплі, де температура плюсова. Низькі температури можуть сприяти утворенню стрілок, оскільки рослина ввімкне механізм самозбереження, намагаючись "дати потомство".

Якщо ви придбали цибулю-сіянку в магазині, важливо провести процес адаптації. Протягом двох тижнів після придбання рекомендується тримати її біля батареї або в іншому теплому місці.

Перед посадкою слід зберігати цибулю при кімнатній температурі і у темряві, щоб уникнути передчасного проростання.

Якщо немає можливості розмістити цибулю біля батареї, можна використати метод теплої ванни. Для цього цибулю розкладають у таз з теплою водою (приблизно 45 градусів) і залишають протягом приблизно шести годин, періодично доливаючи теплу воду. Після цього головки слід вийняти та ретельно висушити. Потім цибулю можна зберігати при кімнатній температурі до моменту посадки.

При посадці слід обирати головки середнього розміру. Їх не можна садити у холодну землю та поливати холодною водою.

Якщо стрілки все-таки з'явилися, їх варто якнайшвидше видалити. Робити це потрібно з самого низу, а місце зрізу присипати сіллю. Також не варто викидати стрілки, бо з них можна приготувати безліч смачних страв.