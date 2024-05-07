Что делать, чтобы лук не пошел в "стрелки": названы секреты огородников

Лук - одна из самых популярных овощных культур. Огородники часто сталкиваются с тем, что лук идет в стрелки.
Что делать, чтобы этого не произошло - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
В материале использованы данные сайтов Агропортал, Главное управление Госпродпотребслужбы в Черкасской области.
Лук, как и многие другие растения, формирует цветоносы, которые в садоводстве известны как стрелки. Важно отметить, что если на луке появляются цветоносы, то их можно использовать в пищу. Но это явление имеет свои отрицательные последствия.
Когда возникают цветоносы, не стоит рассчитывать на достойный урожай. Растение направит всю свою энергию на развитие стрелок, и лук вырастет меньшего размера или мелкий.
Овощи, выбрасывающие стрелку, не подходят для длительного хранения. Через 2-3 месяца лук начинает гнить, поэтому лучше использовать их как можно быстрее.
Когда стрелки начинают появляться, важно немедленно их обрезать, и главное - вовремя. Если делать это рано, растение просто потратит энергию на формирование новых стрелок.
Но нельзя затягивать с обрезкой, потому что стрелка уже начинает отбирать соки из луковицы. Ее следует обрезать, когда на ней появляется вздутие. Для некоторых сортов лука, которые формируются только на луковице, стрелкование особенно опасно.
Лук-сеянку лучше хранить в относительном тепле, где температура плюсовая. Низкие температуры могут способствовать образованию стрелок, поскольку растение включит механизм самосохранения, пытаясь "дать потомство".
Если вы приобрели лук-сеянку в магазине, важно провести процесс адаптации. В течение двух недель после покупки рекомендуется держать ее у батареи или в другом теплом месте.
Перед посадкой следует хранить лук при комнатной температуре и во тьме во избежание преждевременного прорастания.
Если нет возможности разместить лук у батареи, можно использовать метод теплой ванны. Для этого лук кладут в таз с теплой водой (приблизительно 45 градусов) и оставляют в течение примерно шести часов, периодически подливая теплую воду. После этого головки следует вынуть и тщательно высушить. Затем лук можно хранить при комнатной температуре до момента посадки.
При посадке следует выбирать головки среднего размера. Их нельзя сажать в холодную землю и поливать холодной водой.
Если стрелки все-таки появились, их следует как можно быстрее удалить. Делать это нужно с самого низа, а место среза присыпать солью. Также не стоит выбрасывать стрелки, потому что из них можно приготовить множество вкусных блюд.
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