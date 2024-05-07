Что делать, чтобы лук не пошел в "стрелки": названы секреты огородников

Почему лук выпускает стрелки

Лук, как и многие другие растения, формирует цветоносы, которые в садоводстве известны как стрелки. Важно отметить, что если на луке появляются цветоносы, то их можно использовать в пищу. Но это явление имеет свои отрицательные последствия.

Когда возникают цветоносы, не стоит рассчитывать на достойный урожай. Растение направит всю свою энергию на развитие стрелок, и лук вырастет меньшего размера или мелкий.

Овощи, выбрасывающие стрелку, не подходят для длительного хранения. Через 2-3 месяца лук начинает гнить, поэтому лучше использовать их как можно быстрее.

Когда стрелки начинают появляться, важно немедленно их обрезать, и главное - вовремя. Если делать это рано, растение просто потратит энергию на формирование новых стрелок.

Но нельзя затягивать с обрезкой, потому что стрелка уже начинает отбирать соки из луковицы. Ее следует обрезать, когда на ней появляется вздутие. Для некоторых сортов лука, которые формируются только на луковице, стрелкование особенно опасно.

Что делать, если лук дает стрелки

Лук-сеянку лучше хранить в относительном тепле, где температура плюсовая. Низкие температуры могут способствовать образованию стрелок, поскольку растение включит механизм самосохранения, пытаясь "дать потомство".

Если вы приобрели лук-сеянку в магазине, важно провести процесс адаптации. В течение двух недель после покупки рекомендуется держать ее у батареи или в другом теплом месте.

Перед посадкой следует хранить лук при комнатной температуре и во тьме во избежание преждевременного прорастания.

Если нет возможности разместить лук у батареи, можно использовать метод теплой ванны. Для этого лук кладут в таз с теплой водой (приблизительно 45 градусов) и оставляют в течение примерно шести часов, периодически подливая теплую воду. После этого головки следует вынуть и тщательно высушить. Затем лук можно хранить при комнатной температуре до момента посадки.

При посадке следует выбирать головки среднего размера. Их нельзя сажать в холодную землю и поливать холодной водой.

Если стрелки все-таки появились, их следует как можно быстрее удалить. Делать это нужно с самого низа, а место среза присыпать солью. Также не стоит выбрасывать стрелки, потому что из них можно приготовить множество вкусных блюд.