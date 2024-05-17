Що приготувати з тіста філо? Цей вишневий штрудель за рецептом Клопотенка вразить усіх гостей

Як приготувати штрудель з тіста філо

Так, кулінар радить заздалегідь розморозити тісто. Для цього його потрібно дістати з морозильної камери та перекласти у холодильник. Повторно заморожувати тісто не варто.

Для приготування штруделя вам знадобляться такі інгредієнти:

500 грамів мороженої вишні

12 шарів тіста філо

150 грамів цукру

150 грамів масла (82,5% жирності)

3 гвоздики

50 мілілітрів червоного вина

150 мілілітрів прохолодної води

2 столові ложки крохмалю.

Почнемо приготування. Займіться начинкою, для цього перекладіть у каструлю заморожені вишні та сушену гвоздику, цукор та вилийте вино. Проваріть усе до закипання, постійно помішуйте, потім нехай суміш прокипить 10 хвилин. А поки розчиніть крохмаль у воді та додайте до вишні. Перемішайте та почекайте, поки начинка знову почне кипіти, після цього знімайте її з вогню.

Далі займайтеся тістом. Спочатку розтопіть 100 грамів вершкового масла, паралельно увімкніть духовку, аби вона прогрілася до 180 градусів. Діставайте тісто та беріть перший шар, викладіть його на стіл, зверху змажте маслом. Потім викладайте на нього наступний лист і також його змазуйте. Так потрібно зробити з усіма шарами, викладайте їх один на одного.

Тісто філо (скріншот)

Розтопіть ще 50 грамів масла. На верхній шар тіста викладіть вишневу начинку, але залишайте 3-4 сантиметри тіста вздовж країв чистим. Починайте згортати штрудель.

Спочатку згортайте всередину тісто з короткими краєчками, а потім скручуйте усе в штрудель. Аби начинка не "втекла", намагайтеся загортати її конвертом.

Далі перекладайте штрудель на пергамент та деко, зверху змажте десерт маслом. Він пропечеться до готовності за 40 хвилин. Після чого подавайте штрудель або як самостійну страву, або ж з морозивом чи вершками.