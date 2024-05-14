Ніжний і смачний меренговий рулет від Ектора з "МастерШеф": готується дуже легко (відео)
Шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво показав, як приготувати меренговий рецепт з полуницею. Ви зможете зробити простий та дуже смачний десерт, який чудово підійде як для свята, так і на кожен день.
Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), зірка "МастерШеф" зняв покроковий рецепт на відео та розмістив його на своїй сторінці в Instagram.
Як приготувати меренговий рулет
"Він легко готується вдома з доступних інгредієнтів. Дуже ніжний і шалено смачний, цей рулет точно припаде до душі всім любителям солоденького та стане окрасою святкового столу!" - розповів про десерт Хіменес-Браво.
Для приготування вам знадобляться такі інгредієнти:
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200 грамів яєчних білків
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120 грамів цукрової пудри
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5 грамів лимонного соку
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30 грамів кукурудзяного крохмалю
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100 грамів цукру
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350 грамів свіжої полуниці
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дрібка солі
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60 грамів вершків 33% жирності
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300 грамів крем-сиру
Почнемо приготування. Збивайте білки міксером, додавайте дрібку солі. Коли ж ви побачити, що білки почали утворювати білу піну, поступово додавайте цукор та 100 грамів пудри, крохмаль та лимонний сік. Не припиняйте збивати масу, всипайте усе порційно, ложками.
Коли білки зіб'ються до твердих піків - викладайте їх на пергамент та деко. Розрівняйте масу, аби вона була пласкою. Випікайте меренгу у розігрітій до 130 градусів духовці приблизно 40 хвилин.
У цей час займіться кремом. Змішайте крем-сир з вершками та 20 грамами цукрової пудри. Маса має стати однорідною. Окремо наріжте дрібними шматочками полуницю.
Як змазати меренгу кремом (скріншот)
Готову меренгу переверніть на сторону з пергаментом, обережно зніміть паперову "плівку". Потім змажте запечені білки кремом, а зверху викладайте полуницю. А далі згортайте меренгу рулетом, як показано на відео.
Але це ще не все. Загорніть десерт у харчову плівку та покладіть його на декілька годин у холодильник. Після цього подавайте меренгу на стіл, попередньо її можна прикрасити
Як приготувати меренгу з полуницею - відео від Ектора
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