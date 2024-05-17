Что приготовить из теста фило? Этот вишневый штрудель по рецепту Клопотенко поразит всех гостей

Как приготовить штрудель из теста фило

Так, кулинар советует заранее разморозить тесто. Для этого его нужно достать из морозильной камеры и переложить в холодильник. Повторно замораживать тесто не стоит.

Для приготовления штруделя вам понадобятся следующие ингредиенты:

500 граммов мороженой вишни

12 слоев теста фило

150 граммов сахара

150 граммов масла (82,5% жирности)

3 гвоздики

50 миллилитров красного вина

150 миллилитров прохладной воды

2 столовые ложки крахмала.

Начнем приготовление. Займитесь начинкой, переложите в кастрюлю замороженные вишни и сушеную гвоздику, сахар и вылейте вино. Проварите все до закипания, постоянно помешивайте, затем пусть смесь прокипит 10 минут. А пока растворите крахмал в воде и добавьте в вишню. Перемешайте и подождите, пока начинка начнет кипеть, затем снимайте ее с огня.

Далее занимайтесь тестом. Сначала растопите 100 граммов сливочного масла, параллельно включите духовку, чтобы она прогрелась до 180 градусов. Доставайте тесто и берите первый слой, выложите его на стол, смажьте сверху маслом. Затем выкладывайте на него следующий лист и также его смазывайте. Так нужно сделать со всеми слоями, выкладывайте их друг на друга.

Тесто фило (скриншот)

Растопите еще 50 грамов масла. На верхний пласт теста выложите вишневую начинку, но оставляйте 3-4 сантиметра теста вдоль краев чистым. Начинайте сворачивать штрудель.

Сначала сворачивайте внутрь тесто с короткими краями, а затем скручивайте все в штрудель. Чтобы начинка не "убежала", старайтесь заворачивать ее конвертом.

Затем перекладывайте штрудель на пергамент и противень, сверху смажьте десерт маслом. Он пропечется до готовности за 40 минут. После чего подавайте штрудель либо как самостоятельное блюдо, либо с мороженым или сливками.