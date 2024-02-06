Що повинно бути вказано на упаковках молочних продуктів: це ознака якості

Скільки можуть зберігатись кисломолочні продукти

Зокрема, до служби надійшов запит: споживач купив йогурт в одній із торговельних мереж, на упаковці якого був зазначений кінцевий строк споживання, що складав 20 діб.

В українця виникло логічне запитання: як може бути таким тривалим термін придатності кисломолочного продукту, якщо корисні бактерії, що входять до його складу живуть лише 3 дні.

Фахівці кажуть, що частиною другою статті 18 Закону України "Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів" визначено, що харчові продукти через свої мікробіологічні властивості швидко псуються. Тому після завершення короткого періоду часу можуть вважатися небезпечними для здоров’я людини.

Замість дати завершення мінімального терміну придатності зазначається дата "вжити до".

Обов’язково на етикетці зазначаються спеціальні умови зберігання, яких необхідно дотримуватися, щоб харчовий продукт не втратив своїх властивостей до зазначеної дати.

Важливо, що інформація про харчовий продукт не повинна вводити в оману, зокрема щодо характеристик продукту, ознак, властивостей, складу, кількості, мінімального терміну придатності або дати "вжити до", країни походження або місця походження, способу виробництва (виготовлення).

Також інформація про харчові продукти не повинна приписувати будь-яким харчовим продуктам, крім природних мінеральних вод та харчових продуктів для спеціальних медичних цілей, властивостей, що сприяють запобіганню чи лікуванню захворювань.

На що звернути увагу

При купівлі харчових продуктів, у тому числі молочних та кисломолочних, споживачеві слід звертати увагу на інформацію, зазначену на етикетці, а саме на термін придатності, умови зберігання і споживання після відкриття харчового продукту.

Важливо, що термін придатності зазначається для належним чином упакованого харчового продукту. Вже після відкриття - йогурт, молоко, консервовані м’ясо, рибу та овочі потрібно спожити якнайшвидше.