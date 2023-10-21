Що потрібно зробити перед тим, як завести автомобіль восени та взимку

Що варто знати

Восени та взимку температура повітря понижується. Тому безпритульні тварини починають шукають теплі куточки. І найчастіше притулком для них стають автомобілі. Точніше, зона навколо двигуна, яка після тривалої поїздки, зазвичай, ще деякий час залишається прогрітою - теплою.

Саме там можуть ховатися коти. Однак, якщо запустити двигун, не помітивши тварин, все може скінчитися погано.

Тому перед тим, як завести машину, постукайте по капоту. Якщо почуєте дивні звуки - скрип або тріск - значить під капотом може бути тварина.

Варто відкрити капот і ретельно все перевірити. Коти, швидше за все, втечуть самі, як тільки почути стукіт.

Як тварини залазять під капот

Підкапотний простір в авто не ізольований - у глибині є досить великий отвір, який необхідний для вентиляції. Герметично закривати його не можна. При цьому, навіть якщо стоїть захист двигуна, кішки легко можуть пролізти.

Що робити з авто взимку

Правильно прогрівайте

Коли надворі сильний мороз, перш ніж рушити, водієві необхідно прогріти своє авто. Але робити це потрібно правильно.

Часта помилка водіїв - занадто тривалий прогрів. Автівку не потрібно прогрівати занадто довго. Достатньо п’яти-семи хвилин, аби машина прогрілася.

Повний бак

Не залишайте паливний бак на мінімумі. Він має бути заправлений не менше, ніж на дві третини. Пам’ятайте це правило навіть тоді, коли ваша поїздка нетривала, а відстань, яку ви маєте подолати, незначна.

Відчиняти двері машини силою

Відчинити силою двері можна, але це призведе до того, що ущільнювачі порвуться, або зламається ручка.

Якщо у вас немає розморожувача, то можна спробувати відчинити задні дверцята, які зазвичай не так сильно примерзають.