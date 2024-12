Що потрібно знати про серіал "Агенція", де зіграв український актор Олександр Рудинський

Раніше ми розповідали про 8 нових українських серіалів, які варто подивитися вже зараз.

Також називали 5 культових серіалів з цікавим сюжетом.

При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: watttowatch, IMDb, Rotten Tomatoes, the Guardian, The New York Times.