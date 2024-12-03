Що потрібно знати про серіал "Агенція", де зіграв український актор Олександр Рудинський

Про що серіал "Агенція"

"Агенція" є адаптацією популярного французького серіалу "Le Bureau des Légendes" (відомого під назвою "Бюро"). Продюсером став актор Джордж Клуні, а режисером двох перших епізодів є Джо Райт.

Сюжет шпигунського трилеру зосереджений на історії Марсіанина, агента ЦРУ, якому доручають припинити свою діяльність під прикриттям і повернутися до роботи на центральній лондонській базі.

Однак його повернення супроводжується несподіваним розвитком подій: в його житті знову з'являється кохання, яке він залишив у минулому. Відновлені романтичні стосунки додають напруги, адже тепер його почуття протистоять обов’язкам.

Рішення серця ставить під загрозу не лише його кар’єру, а й безпеку, втягуючи обох у небезпечну гру, сповнену міжнародних змов і шпигунських інтриг.

Акторський склад

У центрі уваги серіалу "Агенція" - Майкл Фассбендер, який грає головну роль - секретного агента ЦРУ на ім’я Марсіанин. Фассбендер повернувся до активної акторської кар’єри після чотирирічної паузи.

Роль у цьому проєкті стала першою телевізійною появою актора з часів серіалу "Коханки диявола" (2008).

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До слова, шпигунська драма також об’єднала інших видатних акторів. Джеффрі Райт, номінант на "Оскар" за стрічку "Американська фантастика", виконує роль Генрі, директора з операцій ЦРУ та наставника головного героя.

Річард Гір втілює Боско, легендарного керівника лондонської станції з багатим досвідом восьмирічної роботи під прикриттям.

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До зіркового складу також увійшли:

Джоді Тернер-Сміт ("The Acolyte") у ролі Самії Захір.

Кетрін Вотерстон ("Фантастичні звірі") у загадковій ролі.

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Крім того, у серіалі також з’явиться Олександр Рудинський - український актор, який зіграв Сашка Бутенка, військового, який працює під прикриттям на підконтрольних та тимчасово окупованих територіях України.

"Що для мене особливо важливо, це тема України, яка проходить лінійно через увесь сюжет. Мій персонаж є частиною цієї лінії, особливо у другій, третій, дев'ятій та десятій серіях. Є одна сцена, де мій герой наважується на вчинок, про який, мабуть, мріють усі українці. Хотілося б, щоб подібне траплялося не лише у кіно, а й у реальному житті", - розповів він в інтерв'ю виданню Harpers Bazaar Ukraine.

Олександр Рудинський зіграв в американському серіалі (фото: instagram.com/sasha_rudinskiy)

Що кажуть критики

29 листопада відбулася прем'єра перших двох серій шпигунського серіалу: "Вигини" та "Дерев'яна качка". На основі цих епізодів зараз формується загальний рейтинг серіалу.

На момент написання матеріалу, на платформі IMDb "Агенція" має оцінку 7.2 з 10, в той час як на Rotten Tomatoes серіал отримав 65% схвальних відгуків від критиків і 84% від глядачів.

Так, до прикладу, видання the Guardian зазначило, що серіал "Агенція" нібіто витратив багато часу, залучаючи відомих акторів і створюючи враження важливості, але забув зробити сюжет більш динамічним.

"Це повільне шоу, яке іноді виглядає, наче важка атмосфера та серйозність можуть навіть завадити йому розвиватися", - пишуть критики.

А ось The New York Times пише, що що в "Агенції" деякі другорядні лінії персонажів виглядають недоречними або непов'язаними з основною історією. Однак загалом шоу виглядає елегантно і продумано, з приємною атмосферою і витонченим підходом.