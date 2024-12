Що потрібно знати про серіал "Агенція", де зіграв український актор Олександр Рудинський

А ось The New York Times пише, що що в "Агенції" деякі другорядні лінії персонажів виглядають недоречними або непов'язаними з основною історією. Однак загалом шоу виглядає елегантно і продумано, з приємною атмосферою і витонченим підходом.

Так, до прикладу, видання the Guardian зазначило, що серіал "Агенція" нібіто витратив багато часу, залучаючи відомих акторів і створюючи враження важливості, але забув зробити сюжет більш динамічним.

Джоді Тернер-Сміт ("The Acolyte") у ролі Самії Захір.

