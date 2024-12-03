Что нужно знать о сериале "Агентство", где сыграл украинский актер Александр Рудинский

Сериал уже привлек значительный интерес критиков и поклонников жанра, а РБК-Украина (проект Styler) собрало все, что стоит знать об этом проекте.

О чем сериал "Агентство"

"Агентство" является адаптацией популярного французского сериала "Le Bureau des Légendes“ (известного под названием "Бюро“). Продюсером стал актер Джордж Клуни, а режиссером двух первых эпизодов является Джо Райт.

Сюжет шпионского триллера сосредоточен на истории Марсианина, агента ЦРУ, которому поручают прекратить свою деятельность под прикрытием и вернуться к работе на центральной лондонской базе.

Однако его возвращение сопровождается неожиданным развитием событий: в его жизни снова появляется любовь, которую он оставил в прошлом. Возобновленные романтические отношения добавляют напряжения, ведь теперь его чувства противостоят обязанностям.

Решение сердца ставит под угрозу не только его карьеру, но и безопасность, втягивая обоих в опасную игру, полную международных заговоров и шпионских интриг.

Актерский состав

В центре внимания сериала "Агентство" - Майкл Фассбендер, который играет главную роль - секретного агента ЦРУ по имени Марсианин. Фассбендер вернулся к активной актерской карьере после четырехлетней паузы.

Роль в этом проекте стала первым телевизионным появлением актера со времен сериала "Любовницы дьявола" (2008).

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К слову, шпионская драма также объединила других выдающихся актеров. Джеффри Райт, номинант на "Оскар" за ленту "Американская фантастика", исполняет роль Генри, директора по операциям ЦРУ и наставника главного героя.

Ричард Гир воплощает Боско, легендарного руководителя лондонской станции с богатым опытом восьмилетней работы под прикрытием.

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В звездный состав также вошли:

Джоди Тернер-Смит ("The Acolyte") в роли Самии Захир.

Кэтрин Вотерстон ("Фантастические звери") в загадочной роли.

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Кроме того, в сериале также появится Александр Рудинский - украинский актер, сыгравший Сашу Бутенко, военного, который работает под прикрытием на подконтрольных и временно оккупированных территориях Украины.

"Что для меня особенно важно, это тема Украины, которая проходит линейно через весь сюжет. Мой персонаж является частью этой линии, особенно во второй, третьей, девятой и десятой сериях. Есть одна сцена, где мой герой решается на поступок, о котором, пожалуй, мечтают все украинцы. Хотелось бы, чтобы подобное случалось не только в кино, но и в реальной жизни", - рассказал он в интервью изданию Harpers Bazaar Ukraine.

Александр Рудинский сыграл в американском сериале (фото: instagram.com/sasha_rudinskiy)

Что говорят критики

29 ноября состоялась премьера первых двух серий шпионского сериала: "Изгибы" и "Деревянная утка“. На основе этих эпизодов сейчас формируется общий рейтинг сериала.

На момент написания материала, на платформе IMDb "Агентство" имеет оценку 7.2 из 10, в то время как на Rotten Tomatoes сериал получил 65% положительных отзывов от критиков и 84% от зрителей.

Так, к примеру, издание the Guardian отметило, что сериал "Агентство" якобы потратил много времени, привлекая известных актеров и создавая впечатление важности, но забыл сделать сюжет более динамичным.

"Это медленное шоу, которое иногда выглядит, как будто тяжелая атмосфера и серьезность могут даже помешать ему развиваться", - пишут критики.

А вот The New York Times пишет, что что что в "Агентстве" некоторые второстепенные линии персонажей выглядят неуместными или несвязанными с основной историей. Однако в целом шоу выглядит элегантно и продуманно, с приятной атмосферой и утонченным подходом.