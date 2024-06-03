Що потрібно знати про майбутні складані MacBook від Apple: 6 основних моментів

Дизайн

Відмінною рисою складаного MacBook стане цільноекранний дизайн, на відміну від сучасних моделей з окремим дисплеєм та клавіатурою. Він буде оснащений одним великим екраном, що складається навпіл.

У розкладеному вигляді MacBook зможе використовуватися як монітор у поєднанні з клавіатурою та трекпадом чи мишею, а у складаному - як ноутбук. Ймовірно, така модель не матиме окремої клавіатури, замість неї використовуватиметься екранна клавіатура з цифровими клавішами та тактильною віддачею для відчуття реальних клавіш.

Розмір

Аналітик ринку дисплеїв Росс Янг стверджує, що складаний MacBook буде мати 18,8-дюймовий дисплей, при цьому Apple прагне зробити екран "якомога гладкішим" у розкладеному стані. Аналітик Apple Мін-Чі Куо також припустив, що Apple планує екран розміром близько 19 дюймів.

Технологія дисплея

За чутками, Apple веде спільну роботу з LG Display з розробки складаної OLED-панелі, а LG останні кілька років розробляє складане ультратонке захисне скло.

Також Apple тестувала технологію електронного чорнила (EPD), яку вона могла б використовувати у майбутніх складаних пристроях. EPD потенційно може використовуватися у зовнішньому дисплеї складаного пристрою, якщо Apple вибере дизайн із двома дисплеями - внутрішнім та зовнішнім.

EPD - це форма технології електронного чорнила, відома своєю набагато кращою читальністю, ніж LED або OLED-екрани на яскравому світлі.

При розмірі 18,8 дюйми складаний ноутбук, ймовірно, матиме роздільну здатність 5K або вище.

Як може виглядати MacBook зі складним екраном (фото: Astropad)

Чіп M-серії

Масове виробництво складаних дисплеїв для майбутнього MacBook може розпочатися в четвертому кварталі 2025 року, а запуск - наприкінці 2025 або на початку 2026 року. Це співпадатиме з випуском майбутнього чіпа M5, наступника M4 2024 року.

Ми не знаємо, чого очікувати від M5, але, швидше за все, він буде виготовлений за технологією наступного покоління - 3- або навіть 2-нанометровий техпроцес. TSMC працює над 2-нанометровими чіпами, і вони мають бути готові приблизно у другій половині 2025 року.

3nm і 2nm відносяться до архітектури, яку TSMC використовує для своїх чіпів, а зменшення розміру техпроцесу відповідає зменшенню параметрів транзисторів, що дозволяє розмістити на процесорі більшу кількість.

Це часто призводить до більш високої продуктивності та кращої енергоефективності. Зараз чіпи M4 від Apple виробляються за 3-нанометровим техпроцесом, як і чіпи M3.

Ціна

Для складаного MacBook компанії Apple потрібно використовувати дорогі компоненти, і на думку Куо, його ціна може бути майже такою ж високою, як у гарнітури Vision Pro за 3 500 доларів на момент виходу. 16-дюймовий MacBook Pro в даний час коштує від 2 500 доларів, так що, мабуть, більш складана модель буде дорожчою.

Дата виходу

Якщо чутки вірні, і Apple планує розпочати масове виробництво складаного MacBook компанією LG Display у четвертому кварталі 2025 року, то пристрій може вийти у 2025 чи 2026 році. Куо прогнозує, що Apple поставить понад мільйон одиниць у 2026 році.

Аналітик Apple Росс Янг вважає, що складаний MacBook може з'явитися вже в 2025 році, про що також говорив аналітик Джефф Пу.

Однак чутки про складаний MacBook ходять різні. За два місяці до припущення про масове виробництво в четвертому кварталі 2025 року Куо заявив, що складаний MacBook не з'явиться до 2027 року.

Поки не варто надто довіряти чуткам про дату виходу, оскільки плани Apple можуть змінитись.