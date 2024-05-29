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Apple нарешті випустить MacBook Pro з OLED-дисплеєм: названа дата

Середа 29 травня 2024 15:45
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Apple нарешті випустить MacBook Pro з OLED-дисплеєм: названа дата MacBook Pro з OLED-дисплеєм може з'явитися вже в 2026 році (фото: Unsplash)
Автор: Павло Колеснік

За прогнозами дослідницької компанії Omdia, MacBook Pro можуть бути оснащені сучасними OLED-дисплеями вже до 2026 року. Цей довгоочікуваний крок відкриє нову еру в історії портативних пристроїв, встановлюючи найвищі стандарти якості зображення та продуктивності.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на веб-сайт новин MacRumors, пов'язаний із продукцією Apple.

Що очікує OLED-дисплеї в найближчі роки

Згідно з довгостроковим прогнозом попиту на дисплеї від Omdia, потреба на OLED-дисплеї в мобільних пристроях зросте на 37 відсотків з 2023 по 2031 рік. Це значне зростання відображає серйозне зрушення, оскільки багато технологічних компаній, включаючи Apple, все частіше використовують OLED-панелі у своїх преміальних ноутбуках і планшетах.

Рікі Парк, старший провідний аналітик у галузі досліджень дисплеїв в Omdia, сказав: "З високою ймовірністю Apple інтегрує OLED у моделі MacBook Pro вже до 2026 року. Цей крок може викликати значний сплеск попиту на OLED у сегменті ноутбуків, який може досягти понад 60 мільйонів одиниць до 2031 року".

Apple нарешті випустить MacBook Pro з OLED-дисплеєм: названа дата

Як може виглядати ноутбук із OLED-дисплеєм (фото: NotebookCheck)

Чому OLED-дисплеї вважаються кращими сьогодні

OLED-панелі можуть індивідуально керувати кожним пікселем, що призводить до більш точної передачі кольорів та глибших чорних тонів у порівнянні з іншими поширеними технологіями дисплеїв. Вони також забезпечують кращий контраст, більш швидкий час відгуку, кращі кути огляду та більшу гнучкість у дизайні.

OLED-дисплеї та Apple

Очікується, що перехід Apple на OLED-дисплеї в iPad Pro вперше потроїть попит на OLED-планшети у 2024 році, порівняно з попереднім роком. Прогнозується, що компанія впровадить технологію OLED-дисплеїв у більшість своїх моделей планшетів, включаючи iPad mini та iPad Air.

Це рішення, як очікується, вплине на стратегії конкурентів щодо використання OLED та призведе до того, що попит на такі планшети перевищить 30 мільйонів одиниць до 2029 року.

Нагадаємо, що Apple може змінити розташування логотипу на задній панелі майбутніх iPad.

У нас також є матеріал про те, як почистити клавіатуру MacBook від розлитої рідини та пилу.

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