Apple нарешті випустить MacBook Pro з OLED-дисплеєм: названа дата

За прогнозами дослідницької компанії Omdia, MacBook Pro можуть бути оснащені сучасними OLED-дисплеями вже до 2026 року. Цей довгоочікуваний крок відкриє нову еру в історії портативних пристроїв, встановлюючи найвищі стандарти якості зображення та продуктивності.

Що очікує OLED-дисплеї в найближчі роки

Згідно з довгостроковим прогнозом попиту на дисплеї від Omdia, потреба на OLED-дисплеї в мобільних пристроях зросте на 37 відсотків з 2023 по 2031 рік. Це значне зростання відображає серйозне зрушення, оскільки багато технологічних компаній, включаючи Apple, все частіше використовують OLED-панелі у своїх преміальних ноутбуках і планшетах.

Рікі Парк, старший провідний аналітик у галузі досліджень дисплеїв в Omdia, сказав: "З високою ймовірністю Apple інтегрує OLED у моделі MacBook Pro вже до 2026 року. Цей крок може викликати значний сплеск попиту на OLED у сегменті ноутбуків, який може досягти понад 60 мільйонів одиниць до 2031 року".

Як може виглядати ноутбук із OLED-дисплеєм (фото: NotebookCheck)

Чому OLED-дисплеї вважаються кращими сьогодні

OLED-панелі можуть індивідуально керувати кожним пікселем, що призводить до більш точної передачі кольорів та глибших чорних тонів у порівнянні з іншими поширеними технологіями дисплеїв. Вони також забезпечують кращий контраст, більш швидкий час відгуку, кращі кути огляду та більшу гнучкість у дизайні.

OLED-дисплеї та Apple

Очікується, що перехід Apple на OLED-дисплеї в iPad Pro вперше потроїть попит на OLED-планшети у 2024 році, порівняно з попереднім роком. Прогнозується, що компанія впровадить технологію OLED-дисплеїв у більшість своїх моделей планшетів, включаючи iPad mini та iPad Air.

Це рішення, як очікується, вплине на стратегії конкурентів щодо використання OLED та призведе до того, що попит на такі планшети перевищить 30 мільйонів одиниць до 2029 року.