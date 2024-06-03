Что нужно знать о будущих складных MacBook от Apple: 6 основных моментов

Дизайн

Отличительной чертой складного MacBook станет цельноэкранный дизайн, в отличие от современных моделей с отдельным дисплеем и клавиатурой. Он будет оснащен одним большим экраном, который складывается пополам.

В разложенном виде MacBook сможет использоваться как монитор в сочетании с клавиатурой и трекпадом или мышью, а в сложенном - как ноутбук. Вероятно, у такой модели не будет отдельной клавиатуры, вместо нее будет использоваться экранная клавиатура с цифровыми клавишами и тактильной отдачей для ощущения реальных клавиш.

Размер

Аналитик рынка дисплеев Росс Янг утверждает, что складной MacBook будет иметь 18,8-дюймовый дисплей, при этом Apple стремится сделать экран "как можно более гладким" в разложенном состоянии. Аналитик Apple Мин-Чи Куо также предположил, что Apple планирует экран размером около 19 дюймов.

Технология дисплея

По слухам, Apple ведет совместную работу с LG Display по разработке складной OLED-панели, а LG последние несколько лет разрабатывает складное ультратонкое защитное стекло.

Также Apple тестировала технологию электронных чернил (EPD), которую она могла бы использовать в будущих складных устройствах. EPD потенциально может использоваться во внешнем дисплее складного устройства, если Apple выберет дизайн с двумя дисплеями - внутренним и внешним.

EPD - это форма технологии электронных чернил, известная своей гораздо лучшей читаемостью, чем LED или OLED-экраны на ярком свету.

При размере 18,8 дюйма складной ноутбук, вероятно, будет иметь разрешение 5K или выше.

Как может выглядеть MacBook со складным экраном (фото: Astropad)

Чип M-серии

Массовое производство складных дисплеев для будущего MacBook может начаться в четвертом квартале 2025 года, а запуск - в конце 2025 или начале 2026 года. Это будет совпадать с выпуском будущего чипа M5, преемника M4 2024 года.

Мы не знаем, чего ожидать от M5, но, скорее всего, он будет изготовлен по технологии следующего поколения - 3- или даже 2-нанометровому техпроцессу. TSMC работает над 2-нанометровыми чипами, и они должны быть готовы примерно во второй половине 2025 года.

3nm и 2nm относятся к архитектуре, которую TSMC использует для своих чипов, а уменьшение размера техпроцесса соответствует уменьшению параметров транзисторов, что позволяет разместить на процессоре большее их количество.

Это часто приводит к более высокой производительности и лучшей энергоэффективности. Сейчас чипы M4 от Apple производятся по 3-нанометровому техпроцессу, как и чипы M3.

Цена

Для складного MacBook компании Apple потребуется использовать дорогостоящие компоненты, и по мнению Куо, его цена может быть почти такой же высокой, как у гарнитуры Vision Pro за 3 500 долларов на момент выхода. 16-дюймовый MacBook Pro в настоящее время стоит от 2 500 долларов, так что, по всей видимости, более крупная складная модель будет дороже.

Дата выхода

Если слухи верны, и Apple планирует начать массовое производство складного MacBook компанией LG Display в четвертом квартале 2025 года, то устройство может выйти в 2025 или 2026 году. Куо прогнозирует, что Apple поставит более миллиона единиц в 2026 году.

Аналитик Apple Росс Янг считает, что складной MacBook может появиться уже в 2025 году, о чем также говорил аналитик Джефф Пу.

Однако слухи о складном MacBook ходят разные. Всего за два месяца до предположения о массовом производстве в четвертом квартале 2025 года Куо заявил, что складной MacBook не появится до 2027 года.

Пока не стоит слишком доверять слухам о дате выхода, поскольку планы Apple могут измениться.