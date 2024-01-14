Як інвестувати гроші, аби не "прогоріти", а заробити: 4 правила від фінансиста

Інвестиції є одним із найкращих способів примножити свій капітал. Але разом із цим є немалі ризики втратити гроші. Тому перед тим, як вкладати кудись свої кошти, дуже важливо грамотно підійти до питання та врахувати багато моментів.

Неправильний вибір активів

Не рекомендується інвестувати у цінні папери кошти, які вам знадобляться за рік-два. Іноді відбуваються кризи і акції падають у ціні. На відновлення цін може знадобитися від кількох місяців до кількох років.

"Тому якщо кошти вам знадобляться незабаром - краще покладіть їх на банківський вклад. Якщо ж ви інвестуєте на довгу перспективу (від 10 років), то цінні папери дозволять добре заробити", - пояснює експерт.

Інфляційний ризик

Це коли інвестиційний дохід не покриває інфляцію. Наприклад, ви інвестували 100 тис. грн. Через рік ваші інвестиції зросли в ціні на 10% і тепер коштують 110 тис. грн. Якщо інфляція за цей період становила 15%, то товар, який раніше коштував 100 тис. грн тепер коштує 115 тис. грн і вам просто не вистачить ваших 110 тис., щоб його купити. Фактично ви втратили 5 тис. грн. Тому важливо вибирати інструменти з прибутковістю вище за інфляцію.

Ризики, пов'язані з фінансовим посередником

"Це може бути банкрутство, прямий обман, високі комісії та інше. Важливо ретельно вивчати історію діяльності того чи іншого брокера. А також головне - дивитись на розмір комісії. Якщо вона велика, слід задуматися", - каже Рудевіч.

Ризики, пов'язані з країною розміщення інвестицій

Фінансист не радить вкладати всі свої кошти у цінні папери компаній однієї країни, особливо якщо вона не дуже сильна економічно.

"У цій країні може статися дестабілізація політичної ситуації або спад економіки. Це може призвести до падіння на ринку цінних паперів цієї країни.Тоді як в інших країнах може продовжуватися економічний бум", - говорить експерт.