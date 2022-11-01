Що потрібно робити з пральною машиною регулярно: ви вбережете себе від багатьох проблем

При використанні пральної машинки дуже важливо, щоб вона ефективно відчищала речі навіть за низьких температур, працювала економно і речі після прання були без розводів.

Тому багато людей періодично запускають режим очищення - прання без речей зі спеціальними засобами, а гумку просто протирають губкою. Але на жаль, цей метод не спрацьовує і бруд накопичується після кожного прання.

Особливо сильно бруд накопичується, якщо ви часто стираєте спортивне взуття або одяг, який був сильно забруднений.

Гумку в пральній машині варто очищати окремо і зі спеціальним засобом, який не зашкодить вашій машинці.

Можна використовувати для таких цілей звичайну білизну. Для цього вам потрібно надіти одноразові рукавички та бажано респіратор чи маску.

Нанесіть невелику кількість рідини на гумку та ретельно протріть внутрішні складки за допомогою старої зубної щітки або губки. Зачекайте 10 хвилин і змийте білизну вологою губкою або ганчіркою з теплою водою.

Для посилення ефекту можна запустити режим пральної машинки для самоочищення або поставити на найпростіший і найшвидший режим з додаванням засобу для очищення.