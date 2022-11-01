Что нужно делать со стиральной машиной регулярно: вы убережете себя от многих проблем

При использовании стиральной машинки очень важно, чтобы она эффективно отстирывала вещи даже при низких температурах, работала экономно и вещи после стирки были без разводов.

Поэтому многие люди периодически запускают режим очистки - стирка без вещей со специальными средствами, а резинку просто протирают губкой. Но увы, этот метод не срабатывает и грязь накапливается после каждой стирки.

Особенно сильно грязь накапливается, если вы часто стираете спортивную обувь или одежду, которая была сильно испачкана.

Резинку в стиральной машине стоит очищать отдельно и со специальным средством, которое не навредит вашей машинке.

Можно использовать для таких целей обычную белизну. Для этого вам нужно надеть одноразовые перчатки и желательно респиратор или маску.

Нанесите небольшое количество жидкости на резинку и тщательно протрите внутренние складки с помощью старой зубной щетки или губки. Подождите 10 минут и смойте остатки белизны влажной губкой или тряпкой с теплой водой.

Для усиления эффекта можно запустить режим стиральной машинки для самоочищения или поставить на самый простой и быстрый режим с добавлением средства для очистки.