Що потрібно посіяти у листопаді на городі, щоб отримати щедрий урожай

Що з овочів посіяти у листопаді

Ви спокійно можете сіяти ріпу, цикорій, синю капусту, білокачанну капусту, цибулю, часник, цибулю-порей, шпинат.

Дещо менш стійкі рукола, мангольд, петрушка, редька, артишоки та броколі.

Деякі з культур, які можна садити в листопаді під час холодів - це салат (наприклад, сонгіно) або шпинат, але це також залежить від клімату місцевості.

Боби та горох фава можна сміливо висаджувати для збирання навесні.

Вибирайте горох з м'яким насінням та пізню квасолю. Якщо холод все ще не такий страшний, ви можете спробувати посадити ріпу, салат або шпинат, подбавши про захист їх брезентом на ніч.

При захищеному вирощуванні, моркву, редис, салат можна сміливо садити у листопаді.

Морква. Багато садівників висівають морку під зиму, вона не потребує жодного укриття і добре зимую навіть з мінімальними сніговими опадами.

Буряк. Висаджують аналогічно з морквою. Грядки не поливають. Тому що за зиму там буде достатньо вологи.

Важлива порада городникам

Щоб посадка зимостійких овочів у листопаді була успішною, слід дотримуватися кількох порад та рекомендацій. По-перше, вибирайте морозостійкі сорти, здатні витримувати низькі температури та суворі погодні умови.

Крім того, належна підготовка ґрунту, як перекопування, розпушування та мульчування, може значно підвищити шанси на успішне зростання.