На що потрібно обов'язково звернути увагу при купівлі вживаного автомобіля: це збереже вам час та гроші

Вивчіть марку машини та її нюанси

Зберіть якомога більше інформації про автомобіль, який ви обрали – типові недоліки, слабкі місця, вартість запчастин та ремонтних робіт. У цьому можуть допомогти спеціалізовані форуми, автомобільні видання та сайти.

Озброївшись такою інформацією, покупець може більш впевнено вести торг і виявити слабкі місця самостійно. Варто скласти список всіх слабких місць та відвідати сайти оголошень, щоб зібрати дані про схожі авто. Це дозволить дізнатися про середню вартість автомобіля.

Також важливо заздалегідь визначити мінімальну та максимальну суму, яку ви готові заплатити за транспортний засіб. Важливий нюанс - чим більше вам доведеться вкласти в машину після покупки, тим більше причин торгуватися з продавцем.

Вивчіть історію автомобіля

Обов'язково ретельно вивчіть та перевірте всі документи на автомобіль. Попросіть продавця надіслати необхідну інформацію заздалегідь, щоб частину даних вивчити з дому. Перевірте машину в онлайн за реєстраційним знаком, СТС, ПТЗ, VIN, номер кузова або шасі. Для цього є спеціалізовані сервіси.

Проблеми з документами можуть стати підставою для відмови від купівлі - занадто великий ризик втратити транспортний засіб і безповоротно втратити свої гроші. Автомобіль може перебувати у пошуку, під арештом чи під заставою. Навіть наявність дубліката ПТЗ на відносно нову машину має насторожити. Цілком імовірно, що машину взяли в кредит і оригінал зберігається у банку.

Якщо у ПТЗ закінчилося вільне місце, а продавець не переоформив документ заздалегідь - у нового власника можуть бути труднощі при постановці машини на облік.

Огляньте кузов

Деякі дефекти можна побачити неозброєним оком: невеликі вм'ятини, сколи, подряпини, іржу, відмінність відтінків. Якщо дивитися під гострим кутом, простіше побачити шпаклівку чи ґрунтовку.

Заглянути у важкодоступні місця вам допоможе ліхтарик та дзеркало. При цьому добре виконаний косметичний ремонт не впливає на функціональність автомобіля. Не виключено, що кузов перефарбували після аварії або просто проіржавів.

Виявити приховані дефекти ЛКП допоможе товщиномір. Слід звернути увагу на стики між деталями кузова та стан сполучних болтів. Зазори різної товщини та викривлення могли з'явитися внаслідок ударів чи неякісного кузовного ремонту.

Якщо сполучні болти не демонтувалися вони будуть без подряпин та сколів. Крім того, всі двері, капот, лючок бензобака та багажник повинні відчинятися та зачинятися без зусиль.

Перевірте двигун

Під капотом має бути сухо. Однак очищений до блиску моторний відсік – поганий показник. Так часто намагаються приховати протікання мастила. При огляді слід перевірити шланги на наявність тріщин і розривів. Нестабільна робота двигуна, сторонні звуки, сизий або чорний дим із вихлопної труби - це причина для серйозної поступки в ціні або для відмови від покупки.

Незалежно від трансмісії, при перемиканні передач не повинно бути ривків, стукотів та хрустів. Не варто покладатися на власні сили під час перевірки двигуна та автоматичної коробки – залучіть для діагностики фахівця. Він огляне машину та розповість, що потрібно замінити насамперед і навіть дасть консультацію щодо цін.

Ходова частина

Зберегти підвіску в хорошому стані при їзді поганими дорогами - неможливо. Стан важелів, стійок, амортизаторів та інших частин швидко допомагає знайти відповідність справжнього пробігу та показання одометра.

Варто зробити тестову поїздку, якщо немає можливості перевірити ходову частину в автосервісі. Вибирайте погану ділянку дороги, щоб послухати роботу підвіски. Під час руху повинно бути скрипів, стукотів та інших сторонніх звуків. Можна проїхати самостійно або сісти у крісло пасажира – у такому разі просіть водія зробити необхідні маневри.

Крутий поворот, прискорення, різке гальмування – ці рухи покажуть стан авто. Якщо власник відмовляється, значить, йому є що приховувати. І краще відмовитись від покупки.

Стан салону

Шукайте механічні пошкодження – потертість оббивки, подряпини, тріщини на пластикових поверхнях. При хорошому догляді автосалон залишається у відмінному стані багато років. Якщо накладки на педалі та кермо сильно стерті – значить машину довго експлуатували. А потерті сидіння швидко видають використання для таксі.

Перевірте роботу склопідйомників, салонне світло, кондиціонер, підігрів сидінь та всі опції, які заявлені в комплектації. Неробочі склопідйомники або регулювання - вагома основа для зниження ціни. Також можна розпочинати торг при тріщині на лобовому склі або проваленому сидінні.

Обґрунтовувати високу ціну наявністю дорогої музичної системи чи іншого додаткового обладнання власник авто права не має. Якщо він наполягатиме - запропонуйте зняти магнітофон і просіть знижку за її відсутність.