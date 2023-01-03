На что нужно обязательно обратить внимание при покупке б/у автомобиля: это сбережет вам время и деньги

Изучите марку машины и ее нюансы

Соберите как можно больше информации об автомобиле, который вы выбрали - типичные недостатки, слабые места, стоимость запчастей и ремонтных работ. В этом могут помочь специализированные форумы, автомобильные издания и сайты.

Вооружившись такой информацией покупатель может более уверенно вести торг и обнаружить слабые места самостоятельно. Стоит составить список всех слабых мест и посетить сайты объявлений, чтобы собрать данные о похожих авто. Это позволит узнать среднюю стоимость автомобиля.

Также важно заранее определить минимальную и максимальную сумму, которую вы готовы заплатить за транспортное средство. Важный нюанс - чем больше вам придется вложить в машину после покупки, тем больше у вас причин торговаться с продавцом.

Изучите историю автомобиля

Обязательно тщательно изучите и проверьте все документы на автомобиль. Попросите продавца прислать необходимую информацию заранее, чтобы часть данных изучить прямо из дома. Проверьте машину в онлайн по регистрационному знаку, СТС, ПТС, VIN, номер кузова или шасси. Для этого есть специализированные сервисы.

Проблемы с документами могут стать поводом отказа от покупки - слишком большой риск потерять транспортное средство и безвозвратно потерять свои деньги. Автомобиль может находиться в поиске, под арестом или в залоге. Даже наличие дубликата ПТС на относительно новую машину должен насторожить. Вполне вероятно, что машину взяли в кредит и оригинал хранится в банке.

Если в ПТС закончилось свободное место, а продавец не переоформил документ заранее - у нового владельца могут быть трудности при постановке машины на учет.

Осмотрите кузов

Некоторые дефекты можно увидеть невооруженным глазом: небольшие вмятины, сколы, царапины, ржавчину, отличие оттенков. Если смотреть под острым углом, проще увидеть шпаклевку или грунтовку.

Заглянуть в труднодоступные места вам поможет фонарик и зеркало. При этом хорошо выполненный косметический ремонт не влияет на функциональность автомобиля. Не исключено, что кузов перекрасили после аварии или он просто проржавел.

Обнаружить скрытые дефекты ЛКП поможет толщиномер. Следует обратить внимание на стыки между деталями кузова и состояние соединительных болтов. Зазоры разной толщины и искривления могли появиться в результате ударов или некачественного кузовного ремонта.

Если соединительные болты не демонтировались они будут без царапин и сколов. Кроме того, все двери, капот, лючок бензобака и багажник должны открываться и закрываться без усилий.

Проверьте двигатель

Под капотом должно быть сухо. Однако очищенный до блеска моторный отсек - плохой показатель. Так часто пытаются скрыть протекание масла. При осмотре нужно проверить шланги на наличие трещин и разрывов. Нестабильная работа двигателя, посторонние звуки, сизый или черный дым из выхлопной трубы - это причина для серьезной уступки в цене или же для отказа от покупки.

Независимо от трансмиссии, при переключении передач не должно быть рывков, стуков и хрустов. Не стоит полагаться на собственные силы при проверке двигателя и автоматической коробки - привлеките для диагностики специалиста. Он осмотрит машину и расскажет, что нужно заменить в первую очередь и даже даст консультацию по ценам.

Ходовая часть

Сохранить подвеску в хорошем состоянии при езде по плохим дорогам - невозможно. Состояние рычагов, стоек, амортизаторов и других частей быстро помогает найти соответствие настоящего пробега и показаниям одометра.

Стоит сделать тестовую поездку, если нет возможности проверить ходовую часть в автосервисе. Выбирайте плохой участок дороги, чтобы послушать работу подвески. Во время движения не должно быть скрипов, стуков и других посторонних звуков. Можно проехать самостоятельно или сесть в кресло пассажира - в таком случае просите водителя сделать необходимые маневры.

Крутой поворот, ускорение, резкое торможение - эти движения покажут состояние авто. Если владелец отказывается, значит ему есть что скрывать. И лучше отказаться от покупки.

Состояние салона

Ищите механические повреждения - потертость обивки, царапины, трещины на пластиковых поверхностях. При хорошем уходе за авто салон остается в отличном состоянии многие годы. Если накладки на педали и руль сильно стерты - значит машину долго эксплуатировали. А потертые сидения быстро выдают использование машины для такси.

Проверьте работу стеклоподъемников, салонный свет, кондиционер, подогрев сидений и все опции, которые заявлены в комплектации. Нерабочие стеклоподъемники или регулировка - веское основание для снижения цены. Также можно начинать торг при трещине на лобовом стекле или проваленных сидениях.

Обосновывать высокую цену наличием дорогостоящей музыкальной системы или другого дополнительного оборудования владелец авто права не имеет. Если он будет настаивать - предложите снять магнитофон и просите скидку за ее отсутствие.