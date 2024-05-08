Що потрібно обов'язково зробити ввечері, щоб вранці прокинутися щасливим

Гуляйте вечорами

Ви можете вийти на прогулянку із собакою або просто пройтися навколо кварталу після вечері. Довго гуляти зовсім необов'язково, достатньо 10-15 хвилин перебування на свіжому повітрі, щоб почало знижуватися рівень цукру в крові, і ви розслабилися.

"Я щовечора виходжу на прогулянку, обмірковуючи в цей час, як пройшов день, будую плани на завтра. Таке уявне "прибирання" заспокоює, і ви лягаєте спати, не переживаючи, як мине наступний день", - пояснює доктор психології Лі Чемберс.

Приберіть на ніч телефон

Перед сном варто прибрати подалі від ліжка телефон, планшет, ноутбук та інші гаджети. Найкраще - в іншу кімнату.

"Важливість якісного сну вночі складно переоцінити. І щоб він був таким, треба звертати увагу на гігієну сну. Те, як ми використовуємо свої гаджети вночі - важлива частина цієї гігієни. Потрібно позбавитися гіперстимуляції наших почуттів", - пояснює професор психології Єльського університету Лорі. Сантос.

Він радить вимикати всі гаджети - від смартфона до телевізора - за пів години до сну. Телефон варто віднести в іншу кімнату, щоб не було спокуси читати соцмережі, якщо не заснути, або ж хапатися за нього вранці. До речі, будильник професор Сантос теж рекомендує заводити класичний - на годиннику, а не в телефоні.

Тепла ванна або душ

Психолог Джастін Гроссо каже, що краще, звичайно, повноцінна ванна. Експерт стверджує, що вже було доведено - занурення у теплу воду піднімає настрій навіть людям із депресією, а ще покращує сон та добре впливає на серцево-судинну систему.

Якщо ж ванни немає або ви просто не любите в ній валятися, то прийняти душ - теж непогано. Так ви трохи зменшите температуру тіла до тієї, яка потрібна, щоб почати засипати.

Скануйте своє тіло

Усвідомлене "сканування" тіла - це спосіб знизити хронічний стрес. Цю просту вправу можна виконувати вже лежачи в ліжку перед сном. Вона допоможе заспокоїтися та заснути, а згодом така практика допоможе швидше відновлюватись після стресових подій.

Розслабтеся. Прислухайтеся до кожної частини свого тіла, починаючи з голови до кінчиків пальців ніг. Звертайте увагу на те, що ви відчуваєте: тепло, дихання, дотик повітря до шкіри. Позначте, які частини тіла особливо напружені, спробуйте розслабити їх. Ця вправа активує відділ мозку, важливий для саморегуляції та внутрішньої рівноваги.

Обміркуйте минулий день

Для нас звичніше турбуватися про те, що ми не встигли зробити, ніж оцінити те, чого ми вже досягли. А треба робити саме навпаки.

"Позначте кроки, які ви зробили до мети, труднощі, які ви змогли подолати, виконані завдання, навіть найнезначніші. Це відчуття прогресу створить основу для руху вперед наступного дня", - говорить Лі Чемберс.

Завершуйте день із вдячністю

Перед сном запишіть від трьох до п'яти речей, які вас радували цього дня, та зробіть такий список щоденною звичкою. Дослідження показало: простий перелік життєвих благ може призвести до значного поліпшення самопочуття. Ще кілька хвилин варто витратити на думки про людей, яких ви цінуєте, та про те, за що ви їм вдячні. Це знизить стрес і допоможе заснути.