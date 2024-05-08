Что нужно обязательно сделать вечером, чтобы утром проснуться счастливым

Гуляйте по вечерам

Вы можете выйти на прогулку с собакой или просто пройтись вокруг квартала после ужина. Долго гулять совершенно необязательно, достаточно 10-15 минут пребывания на свежем воздухе, чтобы начал снижаться уровень сахара в крови, и вы расслабились.

"Я каждый вечер выхожу на прогулку, обдумывая в это время, как прошел день, строю планы на завтра. Такая мысленная "уборка" успокаивает, и вы ложитесь спать, не переживая, как пройдет следующий день", - объясняет доктор психологии Ли Чемберс.

Уберите на ночь телефон

Перед сном стоит убрать подальше от кровати телефон, планшет, ноутбук и другие гаджеты. Лучше всего - в другую комнату.

"Важность качественного сна ночью сложно переоценить. И чтобы он был таким, надо обращать внимание на гигиену сна. То, как мы используем свои гаджеты ночью - важная часть этой гигиены. Нужно избавиться от гиперстимуляции наших чувств", - объясняет профессор психологии Йельского университета Лори Сантос.

Он советует выключать все гаджеты - от смартфона до телевизора - за полчаса до сна. Телефон стоит унести в другую комнату, чтобы не было соблазна читать соцсети, если не уснуть, или же хвататься за него с утра пораньше. Кстати, будильник профессор Сантос тоже рекомендует заводить классический - на часах, а не в телефоне.

Теплая ванна или душ

Психолог Джастин Гроссо говорит, что предпочтительнее, конечно же, полноценная ванна. Эксперт утверждает, что уже было доказано - погружение в теплую воду поднимает настроение даже людям с депрессией, а еще улучшает сон и хорошо влияет на сердечно-сосудистую систему.

Если же ванны нет или вы просто не любите в ней валяться, то принять душ - тоже неплохо. Так вы немного снизите температуру тела до той, которая нужна, чтобы начать засыпать.

Сканируйте свое тело

Осознанное "сканирование" тела - это способ снизить хронический стресс. Это простое упражнение можно выполнять уже лежа в постели, перед сном. Оно поможет успокоиться и уснуть, а со временем такая практика поможет быстрее восстанавливаться после стрессовых событий.

Расслабьтесь. Прислушайтесь к каждой части своего тела, начиная с головы и до кончиков пальцев ног. Обращайте внимание на то, что вы чувствуете: тепло, дыхание, прикосновение воздуха к коже. Отметьте, какие части тела особенно напряжены, попробуйте их расслабить. Это упражнение активирует отдел мозга, важный для саморегуляции и внутреннего равновесия.

Обдумайте прошедший день

Для нас привычнее беспокоиться о том, что мы не успели сделать, чем оценить то, чего мы уже достигли. А нужно делать именно наоборот.

"Отметьте шаги, которые вы сделали к цели, трудности, которые вы смогли преодолеть, выполненные задачи, даже самые незначительные. Это ощущение прогресса создаст основу для движения вперед на следующий день", - говорит Ли Чемберс.

Завершайте день с благодарностью

Перед сном запишите от трех до пяти вещей, которые вас радовали в этот день, и сделайте такой список ежедневной привычкой. Исследование показало: простое перечисление жизненных благ может привести к значительному улучшению самочувствия. Еще несколько минут стоит потратить на мысли о людях, которых вы цените, и о том, за что вы им благодарны. Это снизит стресс и поможет уснуть.