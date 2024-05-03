Що не варто робити заради чоловіка, навіть за сильного кохання: запам'ятайте ці 11 пунктів

Кохання до іншої людини - це прекрасне почуття, яке окрилює та надихає на різні вчинки. Однак не варто забувати про себе і йти на жертви або зміни у своєму житті, які можуть зробити вас нещасною.

Що не варто робити заради чоловіка, навіть за сильного кохання, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на поради психолога Марини Карасьової для Cluber.

Радикально себе міняти

Якщо ви хочете схуднути, це рішення варто приймати особисто для себе і свого здоров'я, а не тільки для чоловіка. Важливо залишатися у формі, бути активною, доглянутою, але не варто змінювати радикально свою зовнішність, щоб комусь догодити. Повірте, якщо чоловік вас любить, то він вас цінуватиме і поважатиме таку, як ви є.

Відмовлятися від друзів

Друзі - важлива частина життя будь-якої людини й не варто відмовлятися від спілкування з ними тільки тому, що у вашому житті з'явився чоловік. Достойний партнер зрозуміє вашу потребу у спілкуванні та підтримає ваші контакти з ними.

Відмовлятися від своїх цінностей

Не відмовляйтеся від своїх основних цінностей і переконань тільки для того, щоб зробити добре чоловікові. Хороші та міцні стосунки повинні будуватися на спільних цінностях та взаємній повазі до відмінностей один одного.

Жертвувати своєю незалежністю

Не варто ставати занадто залежними від чоловіка - зазвичай це ні до чого хорошого не приводить. Вам дуже важливо мати власну особистість, свої інтереси та фінансову безпеку.

Знижувати свої стандарти

Стандарти - це ваші особисті правила здорових стосунків. Не йдіть на компроміс лише для того, щоб утримати чоловіка. Дотримуйтесь того, що для вас важливо і повірте, ви знайдете людину, яка цінуватиме та поважатиме ваші стандарти.

Нехтувати своїм благополуччям

Ваше фізичне та емоційне благополуччя має бути вашим головним пріоритетом. Не варто терпіти погане ставлення, нехтувати своїм здоров'ям і щастям заради іншої людини та стосунків із нею. Хороший партнер підтримає ваше благополуччя і для нього воно також буде важливим.

Терпіти неповагу та образи

Ніколи не терпіть неповаги чи образи з боку чоловіка, навіть якщо ви сильно його любите. Кохання не може виправдовувати погане поводження. Якщо у вас нездорові стосунки й ви не можете їх розірвати - обов'язково зверніться за допомогою.

Пригнічувати свою думку

Ви не повинні стримувати свої погляди чи думки, щоб уникнути конфліктів. Здорове спілкування у стосунках означає ділитися своїми поглядами, навіть якщо ви розходитесь у думці й ваші погляди відрізняються від того, що думає чоловік.

Відмовлятися від кар'єри

Ваша освіта та кар'єра необхідні для вашого особистісного зростання та фінансової незалежності. Не відмовляйтеся від них заради чоловіка. Підтримуючий партнер буде сам зацікавлений у тому, щоби ви професійно розвивалися.

Відмовлятися від фінансової незалежності

Зберігайте контроль над своїми фінансами та не покладайтеся виключно на фінансову підтримку чоловіка. Ситуації у житті бувають різні й часом абсолютно непередбачувані, а фінансова незалежність забезпечує безпеку та свободу у стосунках.

Нехтувати своїми хобі та інтересами

Не варто відмовлятися від своїх захоплень, хобі та інтересів радий чоловіка. Підтримуйте те, що робить вас щасливою. Ці заняття є частиною вас самих і можуть принести важливий баланс у ваше життя.