Що потрібно обов'язково зробити перед Новим роком: техніки для привернення успіху

Перед Новим роком багато хто з нас підбиває підсумки і будує плани на майбутні 365 днів. Тому важливо правильно налаштуватись, щоб привернути успіх наступного року.
Як правильно завершити цей рік, знає психолог Альона Щербань.
Зараз багато хто замислюється над тим: відзначати Новий рік, правильно це чи ні, в якому складі це краще зробити, як підлаштуватися під комендантську годину...
За словами психолога, правильної відповіді на це питання не існує і лише вам вирішувати, як саме ви його проведете. Важливо пам'ятати, що Новий рік - це час приємних турбот та хвилювань.
"Це час чарівних сюрпризів та нових зустрічей. Це те свято, яке може вам подарувати розрядку та переключити вашу увагу на приємні речі", - каже Альона Щербань.
Звичайно ж, найважливішою умовою гарного настрою на Новий рік буде вміння знаходити позитивні сторони того, що у вас є саме тут і зараз.
Важливо правильно підбити підсумки року і повернути цінність року, що йде з вашого життя.
Подумайте, що ви зробили для себе важливого та цінного цього року. Як ви дбали про себе, що допомогло вам змінитись або якось розвинутися.
Напишіть, за що ви вдячні 2021 року. Навіть якщо було багато невдач і втрат, щоб не відбувалося, важливо це зробити і побачити той досвід, якого ви набули.
Будь-який цикл потрібно завершувати подякою, тоді це не повертається проєкціями знову.
За кілька днів до Нового року напишіть список зі 100 бажань. Звучить досить легко, але на практиці тільки перші 10-20 бажань мозок підкидає досить жваво, а потім люто чинитиме опір. Після цього активно включається підсвідомість, яка допоможе отримати щирі бажання. Ця техніка допомагає глянути на себе по-новому, переоцінити пріоритети.
"Головне - будьте чесним із самим собою. Важливо, щоб список відображав саме ваші душевні пориви та цілі", - радить фахівець.
Візьміть блокнот і почніть писати бажання, які хотілося б здійснити (від "купити сумку" до "підкорити Еверест"). Всі абсурдні мрії і дрібниці, про які навіть сказати вголос не змогли б.
Питання на допомогу: "Що хочу мати?", "Що хочу вміти?", "Що хочу робити щодня?", "Що хочу зробити хоч раз у житті?".
"Виконати своє перше бажання зі списку та закреслити - це неймовірний кайф. Поки ви не дозволите собі озвучити свої справжні бажання, життя так і не зрушиться у їхній бік", - підсумувала психолог.
Раніше психолог розповіла, як зберегти жіночу енергію, навіть якщо все погано.
Крім того, Альона Щербань дала поради людям, які зіткнулися із бідою під назвою ігроманія.