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Як вберегти жіночу енергію, навіть якщо все погано. Професійні поради психолога

Новость на русском →
П'ятниця 09 грудня 2022 20:02
Як вберегти жіночу енергію, навіть якщо все погано. Професійні поради психолога Фото: Як вберегти жіночу енергію (pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

Якщо зранку у вас вистачає сил лише на те, щоб прокинутись і приготувати каву, то про яку продуктивну роботу та щасливі стосунки може йти мова?

Як не розтратити жіночу енергію під час війни, знає психолог Альона Щербань.

Куди зникає енергія?

“Енергія - найцінніший ресурс, який має людина. Це запас сил, який потрібен нам для продуктивної роботи та гарного самопочуття. Тож якщо вранці ваш заряд майже на нулі, це означає лише одне: ви витрачаєте енергії більше, ніж отримуєте", - розповідає Альона Щербань.

Кожна людина, незалежно від статі, має чоловічу та жіночу енергії. Жіноча - лагідна й конструктивна сила, яка допомагає кохати та насолоджуватись життям. Чоловіча - спрямована на відстоювання власних інтересів. Обидві енергії розвинуті в людині на різному рівні і активуються в залежності від ситуації.

Втім, існує пропорція при якій жінка почуває себе гармонійно - це 75% жіночої енергії і 25% чоловічої. Куди зникає енергія? У неї багато ворогів: стрес, страх та тривожність, токсичні стосунки, шкідливі звички, емоційна залежність… На щастя, втрачену енергію можна відновити.

Відпочивайте правильно

Гортання новин у Telegram - не відпочинок, а гарантована доза стресу, оскільки позитивом новини радують рідко. Стрес не тільки руйнує нервові клітини, а й блокує доступ нової енергії.

Активувати правильні енергетичні потоки допоможе рух, тому не сидіть на місці - частіше гуляйте на свіжому повітрі. Природа - найкраще джерело енергії.

Ви, мабуть, помічали, що після прогулянки відбувається певне перезавантаження: ви наповнюєтесь силами, в голові з'являються нові ідеї, формуються цілі, виникає мотивація. Тож забудьте про смартфон і насолоджуйтесь природою.

Як вберегти жіночу енергію, навіть якщо все погано. Професійні поради психолога

Фото: Альона Щербань (instagram.com/miss.psychology.alenashcherban)

Живіть зараз

Навіть під час війни треба жити тут і зараз. Ми втрачаємо енергію, коли викреслюємо свою присутність в реальності й думками линемо у майбутнє.

"Куплю нову сукню вже після війни", "Зайду в ресторан, коли війна закінчиться". Існування між минулим і майбутнім висотує з нас останні краплі енергії.

Порада психолога: не відкладайте задоволення на потім. Випийте запашної кави з круасаном в улюбленій у кав'ярні, сходіть до кінотеатру, врешті-решт придбайте сукню, яка вам подобається. Маленькі радощі - це теж джерело енергії.

Займіться спортом або танцями

Якщо ви помітили, що звичайні життєві ситуації - черга в магазині, пляма на нових джинсах - швидко виводять вас з рівноваги, значить ваша жіноча енергія трансформується в агресію. Не хвилюйтесь, під час війни це недивно.

Втім, негатив потрібно кудись подіти, і найкращий помічник у цьому - спорт. Заняття у спортзалі вивільняють негативну енергію, а її місце заповнюється енергією позитивною.

Не забувайте й про медитації - це найпростіший спосіб з'єднатися зі своїм внутрішнім "я" та наповнитись новими силами.

Зніміть блок

Наповнюватись енергією жінці заважають психологічні блоки. Наприклад, коли ви дивитесь на себе у дзеркало і промовляєте щось на кшталт: "Я некрасива, тому не заслуговую бути щасливою". Ось це і є ментальний блок, який не дає вам наповнитись новими силами.

У великих кількостях жіноча енергія витрачається на приховані образи, злість або невиправдані очікування щодо партнера. Зняти блок самостійно дуже важко. Бажано звернутись за допомогою кваліфікованого психолога.

Як вберегти жіночу енергію, навіть якщо все погано. Професійні поради психолога

Фото: Альона Щербань (instagram.com/miss.psychology.alenashcherban)

Хваліть себе

Не секрет, що думки матеріальні. Тому хваліть себе за кожне досягнення, кожне добре виконане завдання ("Я молодець, я успішна!").

Наповнюючи кожну свою дію позитивними сенсами, ви отримуєте порцію жіночої енергії. Взагалі, щомиті будьте жіночною. Не забувайте про легкість та жіночність в рухах, одязі, жестах, усмішці.

Звертайтесь за допомогою чоловіків

Бути незалежною жінкою, яка все може зробити сама - це, звісно, круто. Але на жіночу енергію така позиція має поганий вплив. Іноді треба забути про девіз: "Я все можу сама!" і попросити чоловіка про допомогу.

Це позитивно впливає на розкриття вашої жіночої енергії, а також дозволяє чоловіку відчути себе чоловіком.

Дбайте про себе

Перше правило виживання в екстремальній ситуації: спочатку подбай про себе, а потім допомагай іншим. У цей непростий час не забувайте про власне здоров'я.

За статистикою, близько 30% відсотків українців, які хворіли, відклали візит до лікаря у зв'язку з війною. Це неправильно.

Якщо вам потрібно поставити пломбу - негайно йдіть до стоматолога, оскільки ви будете втрачати частку енергії до тих пір, поки не розв’яжете проблему.

Те ж стосується харчування та косметологічних процедур. Почуватися щасливою можна лише тоді, коли ви впевнені у своїх силах.

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