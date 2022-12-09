Як вберегти жіночу енергію, навіть якщо все погано. Професійні поради психолога

Якщо зранку у вас вистачає сил лише на те, щоб прокинутись і приготувати каву, то про яку продуктивну роботу та щасливі стосунки може йти мова?

Як не розтратити жіночу енергію під час війни, знає психолог Альона Щербань .

Куди зникає енергія?

“Енергія - найцінніший ресурс, який має людина. Це запас сил, який потрібен нам для продуктивної роботи та гарного самопочуття. Тож якщо вранці ваш заряд майже на нулі, це означає лише одне: ви витрачаєте енергії більше, ніж отримуєте", - розповідає Альона Щербань.

Кожна людина, незалежно від статі, має чоловічу та жіночу енергії. Жіноча - лагідна й конструктивна сила, яка допомагає кохати та насолоджуватись життям. Чоловіча - спрямована на відстоювання власних інтересів. Обидві енергії розвинуті в людині на різному рівні і активуються в залежності від ситуації.

Втім, існує пропорція при якій жінка почуває себе гармонійно - це 75% жіночої енергії і 25% чоловічої. Куди зникає енергія? У неї багато ворогів: стрес, страх та тривожність, токсичні стосунки, шкідливі звички, емоційна залежність… На щастя, втрачену енергію можна відновити.

Відпочивайте правильно

Гортання новин у Telegram - не відпочинок, а гарантована доза стресу, оскільки позитивом новини радують рідко. Стрес не тільки руйнує нервові клітини, а й блокує доступ нової енергії.

Активувати правильні енергетичні потоки допоможе рух, тому не сидіть на місці - частіше гуляйте на свіжому повітрі. Природа - найкраще джерело енергії.

Ви, мабуть, помічали, що після прогулянки відбувається певне перезавантаження: ви наповнюєтесь силами, в голові з'являються нові ідеї, формуються цілі, виникає мотивація. Тож забудьте про смартфон і насолоджуйтесь природою.

Фото: Альона Щербань (instagram.com/miss.psychology.alenashcherban)

Живіть зараз

Навіть під час війни треба жити тут і зараз. Ми втрачаємо енергію, коли викреслюємо свою присутність в реальності й думками линемо у майбутнє.

"Куплю нову сукню вже після війни", "Зайду в ресторан, коли війна закінчиться". Існування між минулим і майбутнім висотує з нас останні краплі енергії.

Порада психолога: не відкладайте задоволення на потім. Випийте запашної кави з круасаном в улюбленій у кав'ярні, сходіть до кінотеатру, врешті-решт придбайте сукню, яка вам подобається. Маленькі радощі - це теж джерело енергії.

Займіться спортом або танцями

Якщо ви помітили, що звичайні життєві ситуації - черга в магазині, пляма на нових джинсах - швидко виводять вас з рівноваги, значить ваша жіноча енергія трансформується в агресію. Не хвилюйтесь, під час війни це недивно.

Втім, негатив потрібно кудись подіти, і найкращий помічник у цьому - спорт. Заняття у спортзалі вивільняють негативну енергію, а її місце заповнюється енергією позитивною.

Не забувайте й про медитації - це найпростіший спосіб з'єднатися зі своїм внутрішнім "я" та наповнитись новими силами.

Зніміть блок

Наповнюватись енергією жінці заважають психологічні блоки. Наприклад, коли ви дивитесь на себе у дзеркало і промовляєте щось на кшталт: "Я некрасива, тому не заслуговую бути щасливою". Ось це і є ментальний блок, який не дає вам наповнитись новими силами.

У великих кількостях жіноча енергія витрачається на приховані образи, злість або невиправдані очікування щодо партнера. Зняти блок самостійно дуже важко. Бажано звернутись за допомогою кваліфікованого психолога.

Фото: Альона Щербань (instagram.com/miss.psychology.alenashcherban)

Хваліть себе

Не секрет, що думки матеріальні. Тому хваліть себе за кожне досягнення, кожне добре виконане завдання ("Я молодець, я успішна!").

Наповнюючи кожну свою дію позитивними сенсами, ви отримуєте порцію жіночої енергії. Взагалі, щомиті будьте жіночною. Не забувайте про легкість та жіночність в рухах, одязі, жестах, усмішці.

Звертайтесь за допомогою чоловіків

Бути незалежною жінкою, яка все може зробити сама - це, звісно, круто. Але на жіночу енергію така позиція має поганий вплив. Іноді треба забути про девіз: "Я все можу сама!" і попросити чоловіка про допомогу.

Це позитивно впливає на розкриття вашої жіночої енергії, а також дозволяє чоловіку відчути себе чоловіком.

Дбайте про себе

Перше правило виживання в екстремальній ситуації: спочатку подбай про себе, а потім допомагай іншим. У цей непростий час не забувайте про власне здоров'я.

За статистикою, близько 30% відсотків українців, які хворіли, відклали візит до лікаря у зв'язку з війною. Це неправильно.

Якщо вам потрібно поставити пломбу - негайно йдіть до стоматолога, оскільки ви будете втрачати частку енергії до тих пір, поки не розв’яжете проблему.

Те ж стосується харчування та косметологічних процедур. Почуватися щасливою можна лише тоді, коли ви впевнені у своїх силах.