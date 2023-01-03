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Що потрібно говорити чоловікові постійно, щоб він носив вас на руках

Що потрібно говорити чоловікові постійно (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

У стосунках просто не буває, адже це гра для двох, де кожен має свої принципи, позиції, власні точки зору і звісно ж персональних "тарганів". Головне, що треба пам'ятати: добрі взаємини потребують щоденної праці і мудрості з обох сторін.

Давайте розберемося, що треба говорити жінкам своєму чоловікові постійно, щоб він у відповідь носив вас на руках?

Про це пише канал в Telegram "Саморозвиток".

Які слова потрібні вашому партнеру

Я підтримую тебе у твоєму рішенні. Дозвольте вашому чоловікові приймати рішення і будьте поруч з ним, навіть, коли він помиляється. Не засуджуйте, а направляйте.

Я дуже вдячна за (щось конкретне), що ти робиш для мене. Подякуйте за те, що він робить для вас, дому, дітей.

Я хочу, щоб ти знав, що я поважаю тебе як особистість. Для вашого чоловіка вкрай важлива не лише ваша любов, а й повага.

Я хочу подякувати тобі за те, що ти завжди був надійною опорою. Так ви підкреслите, що ваш чоловік дійсно ваша "стіна", за якою не страшно.

Розкажи мені, як ти почуваєшся, як пройшов твій день. Цікавтеся тим, що переживає ваш чоловік, що у нього на думці. Але не нав'язуйтесь, він обов'язково з вами поділиться, якщо розумітиме, що ви - дійсно близька йому людина.

Ти виглядаєш так гарно. Так-так, не тільки жінки люблять компліменти щодо своєї зовнішності.

Навіщо це робити?

Щоразу, коли ви кажете ці приємні речі своєму коханому чоловікові, ви даєте йому більше стимулів наблизитися до вас. І навпаки, коли ви не підкреслюєте його достоїнства і не дякуєте за те, що він робить для вас, його любов, як і бажання старатися, поступово згасають.

Раніше ми писали про головні чоловічі страхи і комплекси.

Також читайте, що насправді треба чоловікам від жінок.

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