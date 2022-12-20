Що поставити в духовку, щоб не підгорав низ випічки: надійні способи

Що зробити, щоб не підгоріло дно страви

Конструкція деяких газових печей є причиною того, що випічка майже завжди виходить з почорнілим дном. Проблема може полягати в поганому розподілі тепла в духовці.

Миска з водою

Щоб приготувати тістечка, печиво або пироги, просто поставте під деко велику миску, наповнену водою. Воду потрібно буде замінити, якщо вона почне кипіти, оскільки її метою є поглинання надлишку тепла. Таким чином, випічка буде рівномірно нагріватися з обох сторін.

Цегла

Цегла в газовій духовці - не дуже елегантний, але надзвичайно ефективний спосіб домогтися рівномірного нагріву. Страва більше не буде пригорати, якщо покласти на дно духовки дві вогнетривкі цеглини.

Сіль

Цей трюк полягає в тому, щоб вставити на найнижчий рівень духовки деко та посипати його дуже товстим шаром солі. Вона може стояти в духовці скільки завгодно та зробить вашу випічку ще більш апетитною.

Алюмінієва фольга

Коли ви хочете приготувати страву або закуску в духовці, то щоб вона не пригоріла, необхідно лише накрити зверху вміст алюмінієвою фольгою.

Два дека

Ще один спосіб врятувати низ випічки - випікати їжу в двох деках. Просто поставте під деко з випічкою другий порожнє деко. Воно візьме на себе зайвий жар.