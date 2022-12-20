Что поставить в духовку, чтобы не подгорал низ выпечки: надежные способы

Что сделать, чтобы не подгорело дно блюда

Конструкция некоторых газовых печей является причиной того, что выпечка почти всегда выходит с почерневшим дном. Проблема может заключаться в плохом распределении тепла в духовке.

Миска с водой

Чтобы приготовить пирожные, печенье или пироги, просто поставьте под противень большую миску, наполненную водой. Воду нужно будет заменить, если она начнет кипеть, поскольку ее целью является поглощение избытка тепла. Таким образом, выпечка будет равномерно нагреваться с обеих сторон.

Кирпич

Кирпич в газовой духовке - не очень элегантный, но чрезвычайно эффективный способ добиться равномерного нагрева. Блюдо больше не будет пригорать, если положить на дно духовки два огнеупорных кирпича.

Соль

Этот трюк состоит в том, чтобы вставить на самый низкий уровень духовки противень и посыпать его очень толстым слоем соли. Она может стоять в духовке сколько угодно и сделает вашу выпечку еще более аппетитной.

Алюминиевая фольга

Если вы хотите приготовить блюдо или закуску в духовке, то, чтобы оно не пригорело, необходимо лишь накрыть сверху содержимое алюминиевой фольгой.

Два противня

Еще один способ спасти низ выпечки - выпекать пищу в двух противнях. Просто поставьте под противень с выпечкой второй пустой противень. Он возьмет на себя лишний жар.